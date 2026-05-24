Sheinbaum rechaza tintes políticos en citatorio contra Maru Campos

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no existen motivaciones políticas detrás del citatorio emitido por la Fiscalía General de la República contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos.

Al ser cuestionada sobre las investigaciones y requerimientos girados también contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como otros funcionarios señalados por autoridades de Estados Unidos, la mandataria afirmó que se trata de procedimientos legales encabezados por la Fiscalía.

“Son procedimientos de la Fiscalía”, respondió Sheinbaum, quien rechazó que exista algún trasfondo político en las acciones judiciales.

“No tiene nada de político… ¿Por qué va a ser político?”, agregó la presidenta durante un encuentro con medios de comunicación en Tabasco, donde realizó una gira de trabajo acompañada por el gobernador Javier May Rodríguez.

Horas antes, Maru Campos confirmó a través de sus redes sociales haber recibido un citatorio relacionado con el caso del narcolaboratorio detectado en Chihuahua.

La mandataria estatal acusó una supuesta persecución política en su contra y sostuvo que las autoridades “protegen a los delincuentes y persiguen a quienes sí cumplimos con nuestro deber”.

Por separado, Rubén Rocha Moya también informó que fue requerido por la FGR y aseguró que atenderá el llamado de la autoridad federal.

“Soy un hombre probo y que no tiene nada que temer”, expresó el mandatario sinaloense en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Durante su visita a Comalcalco, Tabasco, Sheinbaum también aprovechó para reiterar su cercanía política con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y defender la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación.

Ante productores de cacao y simpatizantes, la presidenta afirmó que no existe ruptura entre su administración y el movimiento encabezado por López Obrador.

“Somos lo mismo, somos el mismo proyecto, se llama Cuarta Transformación de la vida pública de México”, expresó.

Asimismo, sostuvo que la cercanía entre el pueblo y el gobierno ha permitido mantener estabilidad política y social en el país.