Alista el Imoveqroo fotomultas en tres municipios para frenar exceso de velocidad

CHETUMAL.- El Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) anunció que en los próximos días pondrá en marcha el Programa Integral de Seguridad Vial (Pisvi), una estrategia que contempla la instalación de radares medidores de velocidad en avenidas consideradas de alto riesgo, con lo que también iniciará la aplicación de fotomultas a conductores que excedan los límites permitidos.

El director del instituto, Rafael Hernández Kotasek, explicó que el objetivo principal del programa es reducir el número de accidentes y salvar vidas, especialmente en vialidades donde resulta complicado mantener vigilancia permanente con agentes de tránsito.

Según detalló, los radares ya han sido probados y permiten detectar patrones de riesgo en distintos horarios. Por ejemplo, los accidentes más frecuentes ocurren entre las 6 y las 9 de la mañana, generalmente choques por alcance, mientras que los percances mortales suelen registrarse después de las 10 de la noche, cuando algunos vehículos alcanzan velocidades superiores a 160 kilómetros por hora.

Fotomultas automáticas

Los dispositivos tecnológicos detectarán automáticamente a los vehículos que superen los límites de velocidad, generando una infracción que será enviada al propietario del automóvil por medios digitales.

Aunque aún no se ha definido el número exacto de radares que se instalarán, Hernández Kotasek señaló que la cantidad dependerá de los municipios que decidan sumarse al programa mediante convenios, ya que la facultad para aplicar sanciones seguirá correspondiendo a los ayuntamientos.

En este modelo, explicó, la supervisión tradicional de los agentes de tránsito será sustituida gradualmente por sistemas tecnológicos, lo que permitirá mantener vigilancia permanente en las principales avenidas.

Municipios donde iniciará

La fase inicial del programa contempla su implementación en los municipios de Benito Juárez, Playa del Carmen y Othón P. Blanco

Estas demarcaciones concentran los mayores índices de accidentes viales en el estado, de acuerdo con el diagnóstico del Imoveqroo.

“No es recaudatorio”, asegura el instituto

El titular del organismo insistió en que el programa no tiene fines recaudatorios, sino preventivos, al considerar que el exceso de velocidad es uno de los principales factores que provocan accidentes graves.

La expectativa, dijo, es que la presencia de radares y la posibilidad de recibir una multa automática incentive a los conductores a respetar los límites de velocidad, reduciendo así los hechos de tránsito en las avenidas más transitadas.