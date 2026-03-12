Clausura exprés en Boulevard Bahía deja dudas sobre permisos ambientales

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La falta de coordinación dentro del gobierno estatal quedó evidenciada esta semana en el Boulevard Bahía de Chetumal, luego de que una obra de alumbrado público ejecutada por la Secretaría de Obras Públicas de Quintana Roo (SEOP) fuera clausurada temporalmente por la Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo (PPA).

El proyecto contempla la instalación de 189 luminarias en el tramo que conecta a la Universidad de Quintana Roo con la comunidad de Calderitas. Sin embargo, el pasado 9 de marzo la obra amaneció con sellos de “CLAUSURADO” y cintas de seguridad, lo que detuvo de inmediato los trabajos de excavación y colocación de registros.

De acuerdo con la ficha técnica correspondiente al ejercicio fiscal 2025, la obra implica una inversión de 9 millones 797 mil 541 pesos, recursos provenientes del Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (FFSP). La primera etapa busca mejorar la iluminación en un corredor frecuentemente señalado por ciudadanos como zona de riesgo por la falta de visibilidad, beneficiando a más de 31 mil habitantes del municipio de Othón P. Blanco.

Clausura por presuntas irregularidades ambientales

La clausura fue impuesta por inspectores de la PPA mediante el acta administrativa PPA/DP/DPA/0047/2026, al considerar que la obra podría estar incurriendo en posibles infracciones a la legislación ambiental vigente.

La medida se sustentó en el Artículo 234 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado, que permite suspender obras cuando se detectan alteraciones al entorno sin contar con manifestación de impacto ambiental o cuando no se cumplen los requisitos establecidos por la autoridad ambiental.

El hecho resultó llamativo, pues se trata de un proyecto impulsado por el propio gobierno estatal, lo que abre cuestionamientos sobre si las dependencias responsables cumplieron con los procedimientos ambientales antes de iniciar los trabajos.

Clausura desaparece en menos de 48 horas

Versiones surgidas desde el sitio de la obra señalan que, en un inicio, inspectores de la PPA habrían actuado sin identificar que se trataba de un proyecto oficial de la SEOP, lo que evidenciaría una falta de comunicación entre dependencias.

Mientras la Secretaría de Obras Públicas avanzaba con metas de excavación y colocación de bases de concreto, la autoridad ambiental detenía las labores bajo el argumento de proteger el ecosistema costero del boulevard.

No obstante, el miércoles 11 de marzo los sellos de clausura y las cintas de seguridad fueron retirados por completo, sin que hasta ahora exista una explicación oficial por parte de la PPA o de la SEOP.

Más dudas que respuestas

La ausencia de información pública deja abiertas varias interrogantes: si la dependencia constructora presentó los permisos faltantes de manera inmediata o si la clausura se debió a un error administrativo.

Para habitantes de la capital del estado, el episodio resulta llamativo, ya que una clausura ambiental —que incluso advertía sanciones de hasta dos años de prisión por quebrantar sellos— terminó desapareciendo en menos de 48 horas.

Aunque los trabajos continúan rumbo a Calderitas, el incidente ha dejado cuestionamientos sobre la coordinación institucional y la transparencia en la ejecución de obras públicas en la capital de Quintana Roo.

Con información de Cambio22