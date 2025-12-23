Inflación de México se desacelera en primera quincena de diciembre; llegó a 3.72%

Comparte esta Noticia

FOTO DE ARCHIVO: La gente mira carteles con precios de productos fuera de un mercado conocido como La Merced en la Ciudad de México, 25 de junio de 2020. REUTERS/Henry Romero

CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo con información publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en 3.72% a tasa interanual, luego de dos quincenas consecutivas al alza.

En tanto, la inflación subyacente —que excluye productos con alta volatilidad y es considerada un mejor indicador de la tendencia de los precios— descendió a 4.34%, aunque continúa por arriba de la meta permanente de Banxico, fijada en 3% con un margen de un punto porcentual.

Durante los primeros 15 días de diciembre, los precios al consumidor avanzaron 0.17%, mientras que el índice subyacente registró un incremento de 0.31%. Al interior de este último, las mercancías subieron 0.13% y los servicios aumentaron 0.47%, detalló el Inegi.

Por su parte, el índice no subyacente presentó una disminución de 0.30%. Dentro de este rubro, los precios de frutas y verduras retrocedieron 1.54%, mientras que los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno registraron un incremento de 0.21%.

Entre los productos y servicios con mayores alzas en la quincena destacaron el transporte aéreo, las loncherías, fondas, torterías y taquerías, así como los servicios turísticos en paquete. En contraste, el jitomate, el huevo y el pollo figuraron entre los artículos con mayores bajas.

Productos con mayores incrementos en la primera quincena de diciembre:

Transporte aéreo: +38.25%

Tomate verde: +10.69%

Servicios turísticos en paquete: +9.02%

Azúcar: +3.36%

Productos con mayores reducciones de precio:

Calabacita: -10.62%

Chile serrano: -7.80%

Papaya: -6.58%

Jitomate: -4.84%

Otras verduras y legumbres: -3.52%