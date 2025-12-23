Inflación de México se desacelera en primera quincena de diciembre; llegó a 3.72%

CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo con información publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en 3.72% a tasa interanual, luego de dos quincenas consecutivas al alza.
En tanto, la inflación subyacente —que excluye productos con alta volatilidad y es considerada un mejor indicador de la tendencia de los precios— descendió a 4.34%, aunque continúa por arriba de la meta permanente de Banxico, fijada en 3% con un margen de un punto porcentual.
Durante los primeros 15 días de diciembre, los precios al consumidor avanzaron 0.17%, mientras que el índice subyacente registró un incremento de 0.31%. Al interior de este último, las mercancías subieron 0.13% y los servicios aumentaron 0.47%, detalló el Inegi.
Por su parte, el índice no subyacente presentó una disminución de 0.30%. Dentro de este rubro, los precios de frutas y verduras retrocedieron 1.54%, mientras que los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno registraron un incremento de 0.21%.
Entre los productos y servicios con mayores alzas en la quincena destacaron el transporte aéreo, las loncherías, fondas, torterías y taquerías, así como los servicios turísticos en paquete. En contraste, el jitomate, el huevo y el pollo figuraron entre los artículos con mayores bajas.
Productos con mayores incrementos en la primera quincena de diciembre:
- Transporte aéreo: +38.25%
- Tomate verde: +10.69%
- Servicios turísticos en paquete: +9.02%
- Azúcar: +3.36%
Productos con mayores reducciones de precio:
- Calabacita: -10.62%
- Chile serrano: -7.80%
- Papaya: -6.58%
- Jitomate: -4.84%
- Otras verduras y legumbres: -3.52%