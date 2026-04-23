Distribuidor Kukulcán del Puente Nichupté concluiría hasta octubre

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CANCÚN.- Los trabajos de construcción del distribuidor vial Kukulcán, obra complementaria al Puente Vehicular Nichupté, se extenderán por al menos seis meses, con fecha estimada de conclusión en octubre, informó el director del Instituto de Infraestructura Turística de Quintana Roo, Ricardo Archundia Sánchez.

El proyecto contempla la edificación de un viaducto elevado sobre el Boulevard Kukulcán, a la altura del entronque con el puente, frente a la Plaza Kukulcán, con el objetivo de evitar congestionamientos en uno de los puntos más transitados de la zona hotelera.

El inicio de esta obra ha generado dudas sobre el arranque total de operaciones del puente, cuya inauguración fue proyectada para el primer fin de semana de mayo por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, debido a que los trabajos ya ocasionan restricciones viales en la principal arteria turística.

Actualmente, las labores son de carácter preparatorio y no constructivo, e incluyen el retiro de estructuras, adecuación de carriles y preparación para la colocación de pilotes del viaducto elevado. Desde el pasado 13 de abril, la circulación en dirección al kilómetro cero ha sido desviada por la avenida Marlín para rodear la zona.

De acuerdo con el funcionario, esta primera etapa se prolongará aproximadamente tres semanas en un solo sentido del boulevard, tras lo cual los trabajos se trasladarán al carril contrario, con el fin de mantener la operatividad de la vialidad mediante ajustes progresivos.

El distribuidor vial forma parte de una estrategia para mejorar la movilidad en el acceso al puente, luego de que se identificaran posibles conflictos viales en el diseño original del entronque.

Sin embargo, para avanzar hacia la fase constructiva, el proyecto aún requiere la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), debido a que las obras implican intervenciones cercanas a la laguna Nichupté y excavaciones profundas.

El viaducto tendrá una longitud aproximada de 770 metros, incluyendo rampas de acceso, con una sección de cuatro carriles de 3.20 metros cada uno y un camellón central, alcanzando un ancho total de 28.4 metros.

Autoridades estatales señalaron que esta infraestructura permitirá mejorar la velocidad de circulación, reducir costos de traslado y evitar embotellamientos en la incorporación al puente, beneficiando tanto a residentes como a turistas que transitan diariamente por la zona hotelera.

La obra es ejecutada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), mientras que el gobierno estatal participa en labores de planeación y logística, especialmente en la gestión de desvíos vehiculares.