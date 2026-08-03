Alrededor de 70 negocios suspenden operaciones en Tulum por temporada baja, rentas elevadas y desaceleración económica

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TULUM.- La combinación de una menor actividad económica, la caída en la afluencia turística y el elevado costo de las rentas comerciales obligó a cerca de 70 negocios de Tulum a suspender temporalmente sus operaciones en los últimos meses, informó el director general de Fiscalización, Sergio Canto Contreras.

Aunque el panorama refleja las dificultades que enfrenta el sector comercial, el funcionario aclaró que los cierres representan apenas una pequeña parte de los aproximadamente 2 mil 850 establecimientos inscritos en el padrón municipal y, en la mayoría de los casos, no significan el cierre definitivo de los negocios.

Explicó que muchos propietarios optaron por detener actividades mientras pasa la temporada de menor demanda, con la expectativa de reabrir durante el siguiente periodo vacacional o cuando las condiciones económicas sean más favorables.

Canto Contreras descartó que estas suspensiones estén relacionadas con problemas administrativos o de regulación, como la falta de licencias de funcionamiento. Señaló que el principal factor ha sido la dificultad para sostener el pago de rentas comerciales, cuyos costos continúan siendo elevados pese a la disminución de las ventas.

Ante este escenario, llamó a los dueños de inmuebles comerciales a mostrar mayor disposición para negociar con sus arrendatarios, al considerar que una mayor flexibilidad ayudaría a evitar que más establecimientos bajen sus cortinas de manera temporal.

Recordó que entre julio y septiembre Tulum atraviesa su temporada baja, periodo en el que disminuye el flujo de visitantes y se reduce la actividad económica de buena parte del comercio local.

Como parte de las acciones para revertir esta situación, consideró necesario fortalecer la promoción del destino en el mercado nacional, con el objetivo de incrementar la llegada de visitantes, reactivar el consumo y acelerar la recuperación de los negocios establecidos en el municipio.