Morena aplaza convocatoria para aspirantes a diputaciones y presidencias municipales rumbo a las elecciones de 2027

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CIUDAD DE MÉXICO.- Morena aplazó la publicación de la convocatoria para el registro de aspirantes a las coordinaciones distritales y municipales de la Defensa de la Transformación, cargos que servirán como base para definir las candidaturas a diputaciones federales y presidencias municipales en las elecciones de 2027.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, informó que el proceso ya no iniciará el 3 de agosto, como estaba previsto, sino hasta finales de este mes, tras un acuerdo con la dirigencia nacional del partido.

Explicó que la decisión busca fortalecer los mecanismos de selección y realizar una revisión más exhaustiva de los perfiles, con el propósito de impedir la participación de personas con antecedentes negativos o problemas con la justicia, además de garantizar reglas claras en los procesos internos.

Hernández precisó que el ajuste únicamente afecta las convocatorias para las coordinaciones distritales federales y municipales, mientras que el proceso para definir las coordinaciones estatales de la Defensa de la Transformación continúa sin modificaciones.

Indicó que cerca de 300 personas se registraron para competir por las coordinaciones estatales y que la Comisión Nacional de Elecciones continúa con las entrevistas y la evaluación de los aspirantes antes de definir quiénes avanzarán a la siguiente etapa.

Asimismo, adelantó que la convocatoria para las coordinaciones distritales locales también será reprogramada y se publicará durante septiembre como parte de los cambios al calendario interno.

En Quintana Roo, el aplazamiento retrasa la definición de quienes buscarán las candidaturas a las presidencias municipales y diputaciones federales, mientras Morena mantiene en marcha el proceso para seleccionar a la persona que encabezará la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación, paso previo a la candidatura a la gubernatura en 2027.