Estefanía Mercado consolida “Chambamanía” en las colonias de Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Con el firme compromiso de mantener un gobierno cercano, que escucha y resuelve, la presidenta municipal Estefanía Mercado encabezó una nueva jornada de “Chambamanía en tu Colonia” en el segundo domo del fraccionamiento La Guadalupana, donde atendió de manera personal a vecinas y vecinos, acercando trámites y servicios gratuitos a las familias de la zona.

“Seguiremos llevando el gobierno a cada colonia porque las soluciones no pueden esperar. Cuando el gobierno sale de las oficinas y trabaja en territorio, la transformación llega directamente a las familias”, señaló la munícipe

Durante la jornada, Estefanía Mercado sostuvo audiencias ciudadanas para escuchar de manera directa las necesidades de la población y dar seguimiento puntual a sus planteamientos.

“Aquí estamos para escuchar, atender y resolver. Ese es el compromiso de este gobierno de estar en territorio, cerca de la gente y responder con hechos a sus necesidades”, expresó Estefanía Mercado durante el encuentro con las familias.

Asimismo, entregó licencias de funcionamiento, pases playenses y apoyos alimentarios.

La jornada de este sábado benefició a habitantes de La Guadalupana, El Petén, Villas Riviera y Jardines de Mayakoba, quienes tuvieron acceso, en un solo espacio, a trámites, programas sociales y servicios que fortalecen su bienestar y economía familiar.

Entre los servicios ofrecidos destacaron consultas de medicina general, nutrición, psicología, asistencia social y atención a la mujer por parte del Sistema DIF Municipal; consultas médicas, vacunación, toma de signos vitales, orientación nutricional y acciones preventivas de Salud Municipal, además de la atención a beneficiarios del programa “Playa Llena, Corazón Contento”.

También se brindó atención especializada para jóvenes, mujeres y personas adultas mayores, asesoría para el acceso a vivienda y regularización de la tierra, servicios de Tesorería para el pago del impuesto predial, módulo de Catastro, trámites del Registro Civil, gestoría de Servicios Públicos y Seguridad Ciudadana, así como asesoría jurídica gratuita.

Como parte de la estrategia integral de bienestar, el Instituto de las Mujeres ofreció acompañamiento jurídico y psicológico, orientación nutricional, actividades para niñas y niños e información sobre los Puntos Violeta, mientras que la Secretaría de Justicia Cívica brindó mediación de conflictos vecinales y orientación para fortalecer la cultura cívica y la convivencia comunitaria.

Las actividades también incluyeron vacunación para perros y gatos, entrega de plantas ornamentales, actividades culturales para la niñez, promoción de programas deportivos del Instituto Municipal del Deporte, información sobre comités deportivos vecinales y permisos para el uso de espacios públicos deportivos.

Asimismo, se instalaron módulos para la expedición de licencias de conducir del IMOVEQROO y del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), donde las y los asistentes recibieron orientación para iniciar o fortalecer sus negocios mediante programas de capacitación y desarrollo empresarial.

Con “Chambamanía en tu Colonia”, el Gobierno de Playa del Carmen fortalece un modelo de atención ciudadana cercano, eficiente y con profundo sentido social, acercando servicios, programas y apoyos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las y los playenses.

La presidenta Estefanía Mercado estuvo acompañada por las personas que integran el gabinete municipal, quienes acompañaron a la ciudadanía en la solución y seguimiento de sus planteamientos.