Amatur cuestiona doble revisión de equipaje y pide agilizar llegada de turistas a Cancún

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CANCÚN.- El presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Turismo Receptivo (Amatur), Sergio González Rubiera, pidió eliminar la revisión aduanera a los pasajeros que llegan al Aeropuerto Internacional de Cancún, al considerar que el procedimiento genera retrasos, molestias y afecta la experiencia de los visitantes desde su llegada al destino.

El empresario calificó el actual sistema de revisión como una “vergüenza” y cuestionó que los viajeros deban pasar por un filtro adicional después de recoger su equipaje, pese a los controles de seguridad existentes durante el proceso aeroportuario.

González Rubiera relató que recientemente experimentó personalmente el procedimiento después de regresar de un viaje y consideró que representa una carga adicional para pasajeros que, después de varias horas de traslado, buscan abandonar cuanto antes la terminal para llegar a sus hoteles o lugares de residencia.

A su juicio, los tiempos empleados en la revisión generan inconformidad y proyectan una imagen negativa en uno de los principales puntos de entrada de turistas internacionales al Caribe mexicano.

El dirigente de Amatur reconoció que ha habido esfuerzos para mejorar la capacitación del personal encargado de las revisiones, aunque consideró que los resultados siguen siendo insuficientes.

Uno de los problemas, explicó, es la constante rotación de elementos asignados a esas tareas, muchos de ellos provenientes de las Fuerzas Armadas y que posteriormente son trasladados a otras ciudades, lo que dificulta mantener personal con experiencia acumulada en la atención a los pasajeros.

González Rubiera contrastó esa situación con los avances que, desde su perspectiva, se han conseguido en los filtros migratorios del aeropuerto de Cancún.

“En migración se ha mejorado muchísimo, hay más oficiales, son mucho más amables, el filtro es rápido; ahí vamos muy bien. Lo que es un desastre es la aduana”, afirmó.

El presidente de Amatur cuestionó particularmente lo que considera una duplicidad en la inspección del equipaje. Señaló que las maletas pasan previamente por equipos de rayos X capaces de detectar objetos prohibidos, armas, drogas u otros artículos que requieran una revisión específica.

Por esa razón, consideró innecesario mantener una revisión adicional generalizada y planteó que los controles podrían concentrarse en los casos en los que existan elementos que justifiquen una inspección.

Sus críticas también alcanzaron a las empresas encargadas del manejo de equipaje. González Rubiera señaló que las compañías estibadoras registran una elevada rotación de trabajadores y atribuyó parte del problema a los bajos salarios, situación que, dijo, termina repercutiendo en la calidad del servicio aeroportuario.

Ante estas condiciones, el representante del sector turístico propuso modificar el marco legal para eliminar el actual esquema de revisión aduanera en los aeropuertos.

Explicó que una modificación de esa naturaleza tendría que pasar por el Congreso de la Unión y consideró que podría ser impulsada mediante una iniciativa del Ejecutivo federal o por legisladores en el Senado y la Cámara de Diputados.

La propuesta de Amatur busca reducir los tiempos que enfrentan los pasajeros después de aterrizar y agilizar su salida de las terminales, particularmente en aeropuertos con una elevada presencia de visitantes internacionales como Cancún.

Para González Rubiera, mejorar la experiencia del turista desde su llegada debe formar parte de las medidas para mantener la competitividad del destino, por lo que insistió en revisar un procedimiento aduanero que, desde la perspectiva del sector que representa, actualmente provoca retrasos innecesarios.