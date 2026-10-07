Volcadura de transporte de trabajadores deja tres muertos en carretera de Tulum

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TULUM.- Tres personas murieron y más de 30 resultaron lesionadas de manera preliminar tras la volcadura de un autobús de transporte de personal registrada la mañana de este miércoles en la carretera que comunica el Aeropuerto Internacional de Tulum con Felipe Carrillo Puerto.

El accidente ocurrió alrededor de las 6:15 horas, aproximadamente a 1.5 kilómetros de la terminal aérea, cuando la unidad salió de la carretera y terminó volcada entre la vegetación.

En el autobús viajaban más de 40 trabajadores, por lo que después del reporte se desplegó un operativo de emergencia para atender a los pasajeros, realizar las labores de rescate y trasladar a los heridos que requerían atención médica.

De acuerdo con los primeros reportes, tres personas perdieron la vida en el accidente, mientras que más de 30 habrían resultado lesionadas. Algunas presentarían heridas de consideración, aunque hasta el momento las autoridades no han dado a conocer un balance oficial sobre su estado de salud.

Paramédicos, cuerpos de rescate y autoridades permanecieron en el lugar para auxiliar a las víctimas y revisar la unidad accidentada.

Debido al número de personas que viajaban en el autobús, las labores se concentraron inicialmente en la atención de los lesionados y su traslado a unidades médicas.

La unidad sería utilizada habitualmente para transportar trabajadores desde Felipe Carrillo Puerto hacia la zona hotelera y diferentes áreas de construcción de Tulum.

Hasta el momento tampoco se ha precisado el número exacto de pasajeros que se encontraban a bordo cuando ocurrió la volcadura, aunque los primeros datos indican que eran más de 40.

Las autoridades deberán determinar además las circunstancias que provocaron que el conductor perdiera el control de la unidad y ésta terminara fuera de la superficie de rodamiento.

Mientras continúan las labores de atención y revisión en el lugar, el saldo disponible permanece en tres personas fallecidas y más de 30 lesionadas de manera preliminar, a la espera de que las autoridades emitan el reporte oficial sobre el número de víctimas y las condiciones de salud de los heridos.