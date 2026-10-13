American Airlines cancelará vuelos de Miami a Tulum en enero de 2027 y reducirá capacidad hacia Dallas

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Foto: Miguel Améndola



TULUM.- El Aeropuerto Internacional de Tulum perderá otra conexión directa con Estados Unidos a partir del 5 de enero de 2027, cuando American Airlines suspenda sus vuelos entre Miami y este destino del Caribe Mexicano, como parte de una nueva reducción de sus operaciones en la terminal aérea.

Con esta decisión, la compañía estadounidense mantendrá únicamente la ruta entre Tulum y Dallas-Fort Worth, en Texas, pese a que anteriormente llegó a operar cuatro conexiones desde el aeropuerto quintanarroense.

La suspensión del enlace con Miami representa un nuevo ajuste en la conectividad internacional de la terminal, que desde su inauguración ha buscado posicionarse como una alternativa para los turistas que visitan Tulum y otros destinos del sur de Quintana Roo.

La cancelación afectará las opciones de traslado directo desde Miami, uno de los principales puntos de conexión aérea de Estados Unidos, por lo que los pasajeros que utilicen ese origen deberán recurrir a otras rutas para llegar a Tulum.

Además de eliminar el servicio hacia Miami, American Airlines reducirá la capacidad de las aeronaves utilizadas en la conexión que conservará con Dallas-Fort Worth.

La aerolínea sustituirá los aviones Boeing 737-800, con capacidad aproximada para 172 pasajeros, por aeronaves Embraer 175, que pueden transportar alrededor de 78 personas.

El cambio representa una disminución de 94 asientos por vuelo, equivalente a una reducción cercana al 55 por ciento de la capacidad anteriormente disponible en cada operación.

De esta manera, la presencia de American Airlines en Tulum se reducirá tanto en el número de destinos atendidos como en la cantidad de pasajeros que podrá transportar por vuelo en la ruta restante.

Los ajustes se suman a la disminución gradual de operaciones de la compañía en el aeropuerto, donde pasó de ofrecer cuatro conexiones a mantener solamente una a partir de enero de 2027.

La reducción de servicios ocurre mientras la terminal busca consolidar su participación en el mercado turístico internacional y ampliar las alternativas de llegada para los visitantes del Caribe Mexicano.

Para el sector turístico de Quintana Roo, la conectividad aérea constituye un elemento importante en la llegada de viajeros extranjeros, particularmente desde Estados Unidos, uno de los mercados de origen de visitantes para la entidad.

La suspensión de la ruta a Miami y la utilización de aviones de menor capacidad hacia Dallas-Fort Worth reducirán la oferta directa de American Airlines desde Tulum, en un escenario en el que la disponibilidad de vuelos resulta relevante para la actividad turística de la región.