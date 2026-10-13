Repuntan 175% los homicidios en Quintana Roo; registran 11 asesinatos en una semana

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CANCÚN.- Quintana Roo registró un repunte de la violencia homicida durante la semana del 5 al 11 de octubre, con 11 personas asesinadas en tres municipios, cifra que representa un incremento de 175 por ciento respecto a los cuatro homicidios contabilizados durante los siete días anteriores.

Benito Juárez concentró ocho víctimas, equivalentes al 72.7 por ciento del total estatal, mientras que Playa del Carmen registró dos casos, el 18.2 por ciento, y José María Morelos uno, correspondiente al 9.1 por ciento.

Aunque Cancún encabezó el recuento en números absolutos, la comparación con la población de cada municipio muestra un panorama distinto. Con base en los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), José María Morelos presentó la mayor incidencia relativa, con 2.55 homicidios por cada 100 mil habitantes durante la semana.

En Playa del Carmen, la tasa fue de 0.89 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que Benito Juárez registró 0.88, pese a concentrar la mayoría de los asesinatos.

La jornada violenta comenzó el miércoles 7 de octubre, cuando fue localizado el cuerpo de una mujer con huellas de violencia en la Supermanzana 201 de Cancún. Esa misma noche, un mototaxista fue asesinado a balazos en la Supermanzana 235.

También el miércoles, un hombre murió tras ser atacado a tiros en la comunidad de Dziuché, perteneciente al municipio de José María Morelos.

El jueves 8 de octubre se reportaron otros dos hallazgos en Benito Juárez. Primero fue encontrado un cadáver embolsado y amarrado en un área verde de la Supermanzana 97 y, posteriormente, otro cuerpo envuelto en una sábana fue localizado en la colonia Valle Verde.

Después, el sábado 10 de octubre, las autoridades reportaron el hallazgo del cuerpo de un hombre en el fraccionamiento Villas Otoch Paraíso, mientras que un ciudadano cubano fue ejecutado a balazos en la Supermanzana 101.

Ese mismo día, en Playa del Carmen, una mujer fue asesinada con disparos de arma de fuego en la colonia Las Cruces, con lo que el municipio registró su primera víctima de la semana.

El domingo 11 de octubre fue localizado otro cuerpo sin vida en un área verde de la colonia Nicte Ha, también en Playa del Carmen.

La jornada cerró con un ataque armado en el fraccionamiento Los Corales, ubicado en la Supermanzana 77 de Cancún, donde un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos. De acuerdo con versiones extraoficiales, la agresión habría estado dirigida contra una persona distinta de las víctimas.

Los hechos registrados entre el miércoles y el domingo elevaron a 11 el número de víctimas de homicidio en Quintana Roo, casi el triple de las contabilizadas durante la semana anterior.

El incremento refleja un deterioro de la incidencia homicida en ese periodo, particularmente en Benito Juárez, donde ocurrieron ocho de los 11 asesinatos. Sin embargo, al considerar el tamaño de la población municipal, José María Morelos presentó la tasa semanal más elevada, lo que evidencia diferencias entre la concentración absoluta de víctimas y la incidencia relativa de este delito.