Homicidios dolosos disminuyen 52% en dos años de gobierno de Claudia Sheinbaum, informa el SESNSP

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CIUDAD DE MÉXICO.- El promedio diario de homicidios dolosos en México disminuyó más de 52 por ciento entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026, al pasar de 86.9 a 42.2 casos, informó Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional, la funcionaria presentó los resultados de incidencia delictiva correspondientes a los primeros dos años de la actual administración federal, en los que destacó una reducción de aproximadamente 45 homicidios diarios respecto al periodo previo al inicio del gobierno.

“Observamos la evolución mensual del promedio diario de homicidios dolosos durante estos dos años de administración. Como podemos observar, la gráfica muestra una tendencia general a la baja”, explicó.

Figueroa Franco precisó que en septiembre de 2024 se registraba un promedio de 86.9 homicidios dolosos al día, mientras que en septiembre de 2026 la cifra descendió a 42.2, lo que representa una disminución de 44.7 casos diarios.

En cuanto a la distribución territorial de este delito, señaló que siete entidades federativas concentraron aproximadamente la mitad de los homicidios dolosos registrados en el país durante 2026.

Baja California encabezó la lista con 8.5 por ciento del total nacional, seguida de Guanajuato, también con 8.5 por ciento, aunque con tres homicidios menos que la primera entidad.

En tercer lugar se ubicó Chihuahua, con 7.8 por ciento; posteriormente Sinaloa, con 7.7 por ciento; el Estado de México, con 6.4 por ciento; Guerrero, con 5.7 por ciento, y Morelos, con 5.2 por ciento.

La titular del SESNSP también reportó una disminución de 36 por ciento en el promedio diario de delitos de alto impacto durante la actual administración, al pasar de 636.6 a 408.8 casos.

Respecto al robo de vehículos con violencia, informó que el promedio nacional se redujo 55 por ciento entre octubre de 2024 y septiembre de 2026.

Detalló que al inicio del periodo se registraban 149.1 robos diarios de esta modalidad, mientras que en septiembre de 2026 la cifra descendió a 67.1, equivalente a 82 casos menos por día.

“Al comparar octubre de 2024 con septiembre de 2026, vemos una clara tendencia a la baja, con una reducción del 55 por ciento”, manifestó.

Figueroa Franco agregó que la cadena comercial OXXO reportó una disminución de 15 por ciento en los robos con violencia a sus establecimientos, en comparación con 2025.

De acuerdo con las cifras presentadas por el Secretariado Ejecutivo, los indicadores de homicidio doloso, delitos de alto impacto y robo de vehículos con violencia registraron reducciones durante los primeros dos años del gobierno de Claudia Sheinbaum, aunque la incidencia de homicidios continúa concentrándose en un grupo de entidades federativas.