“Habla del corazón de los mexicanos”: Sheinbaum sobre mensaje de AMLO

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NAYARIT.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respaldó el mensaje publicado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en apoyo al pueblo de Cuba y afirmó que refleja la solidaridad y el espíritu fraterno del pueblo mexicano.

Durante el último día de su gira por Nayarit, la mandataria señaló que el pronunciamiento del exmandatario habla de “la grandeza del corazón de las y los mexicanos”.

Defiende apoyo al pueblo cubano

Sheinbaum explicó que, aunque existen críticas hacia el gobierno cubano, el pueblo de la isla es quien enfrenta las mayores dificultades, por lo que consideró importante mantener la ayuda.

“Nosotros decidimos que aun cuando era difícil enviar petróleo íbamos a seguir enviando ayuda. Hay quienes dicen que no están de acuerdo con el gobierno de Cuba, está bien, pero el pueblo es el que está sufriendo”, expresó.

Cita mensaje de López Obrador

Durante su discurso, la presidenta recordó parte del mensaje que López Obrador difundió en redes sociales, en el que expresó su solidaridad con Cuba pese a encontrarse retirado de la vida pública.

“Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba”, escribió el exmandatario.

Critica reacción de la oposición

Sheinbaum también cuestionó las críticas de la oposición por la postura del expresidente.

“En la oposición se volvieron locos: ‘¿cómo es posible que haya salido a hablar de un pueblo hermano?’”, comentó la mandataria al referirse a las reacciones.

Añadió que la postura de López Obrador refleja la solidaridad histórica de México con otros pueblos, particularmente con el cubano.

Ayuda a Cuba continuará

Finalmente, la presidenta aseguró que el apoyo a Cuba continuará, ya sea desde el gobierno federal o mediante aportaciones voluntarias de quienes deseen ayudar.

“Desde el gobierno y quien quiera ayudar, que ayude”, concluyó Sheinbaum durante su mensaje.