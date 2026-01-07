Amparo detiene juicio contra exsecretaria del IPAE acusada de peculado

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Claudia N., exsecretaria del extinto Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública Estatal (IPAE) durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, logró frenar el proceso penal en su contra por el delito de peculado, tras obtener una suspensión definitiva concedida por el Juzgado Sexto de Distrito en Quintana Roo.

La resolución, emitida el pasado lunes, deriva de un juicio de amparo promovido por la exfuncionaria, con el cual se detiene su enjuiciamiento dentro de la causa penal 159/2017. Claudia N. está señalada por su presunta participación en la venta de al menos 22 predios del patrimonio estatal a precios considerablemente inferiores a su valor real.

De acuerdo con el expediente del amparo indirecto 1144/2025, el juzgado concedió la suspensión definitiva contra el auto de vinculación a proceso dictado por la Jueza de Control con Especialización en Justicia Penal para Adolescentes del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Chetumal, autoridad que llevaba el caso.

La solicitud de amparo fue presentada el 22 de diciembre, apenas días antes de Navidad, con el objetivo de impedir su captura y el avance del proceso penal. Dos días después, el 24 de diciembre, se hizo pública la admisión del recurso legal, en el que la exfuncionaria impugnó formalmente su vinculación a proceso por el delito de peculado.

Según la investigación, Claudia N. habría sido una pieza clave en la enajenación irregular de terrenos pertenecientes al patrimonio público estatal, los cuales fueron vendidos a precios irrisorios a favor de empresas fachada vinculadas a personas cercanas al círculo del entonces gobernador Roberto Borge. Como secretaria del IPAE, era la responsable de firmar las escrituras que formalizaron dichas operaciones, de acuerdo con documentos oficiales revisados por este medio.

La suspensión definitiva no implica una absolución, pero sí mantiene detenido el proceso penal, lo que retrasa cualquier avance judicial en uno de los casos emblemáticos de presunto saqueo del patrimonio estatal durante la administración borgista.