Reporta presidenta 274 mil viviendas en construcción y 24 mil 500 ya entregadas

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CIUDAD DE MÉXICO.- Más de 274 mil viviendas del programa federal de vivienda se encuentran actualmente en proceso de construcción, como parte de la meta de 1.8 millones de casas que el gobierno federal proyecta edificar durante el sexenio, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia matutina, se dieron a conocer los avances en materia de construcción de vivienda, regularización de escrituras y adquisición de reservas territoriales para cumplir con los objetivos planteados por la administración federal.

La mandataria destacó que hasta ahora se han entregado 24 mil 500 viviendas terminadas en distintas regiones del país.

“La meta es 1.8 millones de Viviendas para el Bienestar. Se están construyendo 274 mil viviendas. Además, ya existen 604 mil viviendas contratadas, es decir, cuentan con terreno, contrato y están próximas a iniciar obras. De ese total, 274 mil ya se encuentran en construcción y 24 mil 500 ya fueron entregadas”, señaló desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Sheinbaum subrayó que, además de la edificación de nuevas viviendas, las acciones emprendidas para reestructurar créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) permitirán beneficiar a millones de familias mexicanas.

Indicó que más de cinco millones de créditos han sido ajustados, mientras que alrededor de 500 mil acreditados dejaron de tener adeudos al haber cubierto ya el monto suficiente de sus financiamientos. Con estas acciones, estimó que entre 6.8 y 7 millones de familias serán beneficiadas mediante el Programa de Vivienda para el Bienestar.

Por su parte, el director de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Rodrigo Chávez Contreras, recordó que la meta institucional contempla la construcción de 500 mil viviendas nuevas y la realización de 300 mil acciones de mejoramiento.

Detalló que durante 2025 se entregaron 114 mil mejoramientos de vivienda y se inició la construcción de 82 mil 497 casas en 214 predios que abarcan 971 hectáreas. Añadió que las primeras 50 mil viviendas de este paquete serán entregadas hacia finales de 2026. Asimismo, se efectuaron 154 asambleas y sorteos en 147 municipios pertenecientes a 30 entidades federativas.

Respecto a 2026, informó que ya se cuenta con 138 predios, equivalentes a 560 hectáreas, donde se desarrollarán 73 mil 490 viviendas cuya construcción arrancará en julio. A ello se suman planes para edificar otras 155 mil 987 viviendas en 352 predios que abarcan mil 531 hectáreas.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, reportó que al 14 de junio se tenían contratadas 460 mil 131 viviendas, de las cuales 303 mil 909 corresponden a proyectos iniciados en 2025 y 156 mil 222 a 2026. Además, se prevé incorporar otras 251 mil 325 viviendas antes de concluir el año.

Precisó que de las viviendas contratadas, 191 mil 368 ya están en construcción; 140 mil 227 iniciarán obras entre junio y julio, mientras que 128 mil 536 comenzarán entre agosto y septiembre.

Romero Oropeza también informó que se han colocado 23 mil 281 viviendas distribuidas en 21 estados, 53 municipios y 91 desarrollos habitacionales. Del total de personas que han adquirido una vivienda, 52 por ciento son mujeres y 48 por ciento hombres.

En cuanto al saneamiento de créditos, señaló que se han regularizado 4 millones 856 mil financiamientos considerados impagables. De ellos, 457 mil fueron liquidados en su totalidad y el resto recibió beneficios como reducciones de saldo, pagos fijos y tasas de interés más accesibles.

Finalmente, indicó que mediante el programa Mejoravit se han otorgado cerca de 150 mil créditos para mejoramiento de vivienda al corte de junio, con una meta anual de 408 mil 120 financiamientos.