Cancún y Riviera Maya, opción para fans del Mundial ante alza de precios en sedes

CANCÚN.- El Caribe mexicano no solo contará con una ventaja en conectividad aérea, sino también en tarifas hoteleras más competitivas frente a las ciudades sede del Mundial de Futbol 2026, lo que abre una oportunidad para captar a una parte importante de la afición, señaló Carrie Wilder, directora senior para México de Expedia.

De acuerdo con su análisis, muchos aficionados buscarán asistir a los partidos del Mundial, pero evitarán los altos costos de hospedaje en las sedes oficiales. La plataforma estima que durante el evento las tarifas hoteleras en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey podrían incrementarse entre 300 y hasta 1,000 por ciento.

“Estamos viendo buenos números para el Caribe mexicano. Hemos desarrollado una landing page especial para México, dirigida a las personas que buscan asistir a los partidos, pero que pueden optar por otros destinos del país a un menor precio. Creemos que esto dará mayor visibilidad a otras ciudades y motivará a los viajeros a quedarse más tiempo y visitar otros destinos”, explicó Wilder.

Añadió que Cancún y la Riviera Maya cuentan con una ventaja adicional, ya que alojarán a dos selecciones nacionales durante su etapa de concentración, lo que incrementa el atractivo del Caribe mexicano para los aficionados que planean viajar antes o durante la Copa del Mundo.

No obstante, advirtió que México, y particularmente Cancún, enfrenta retos en materia migratoria y aduanal, al tratarse de los principales cuellos de botella en el ingreso de turistas por vía aérea. Subrayó la necesidad de actualizar la infraestructura, fortalecer la capacitación del personal y mejorar la logística en el manejo de equipaje, con el fin de responder a un evento de talla mundial.

Finalmente, la directiva de Expedia proyectó que México mantendrá un crecimiento turístico cercano al 6 por ciento en 2026, aunque a tasas moderadas, incluso con la coyuntura que representa la realización del Mundial de Futbol.