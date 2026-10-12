Analizan desigualdad, corrupción y deterioro ambiental de Quintana Roo durante coloquio de Movimiento Ciudadano

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CHETUMAL.- A 52 años de la creación del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la entidad enfrenta desafíos ambientales, sociales, económicos, culturales y políticos que requieren atención para garantizar mejores condiciones de desarrollo a sus habitantes, coincidieron especialistas durante un coloquio organizado por la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano (MC).

El encuentro, denominado “La creación del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo: construcción constitucional, instituciones democráticas y ciudadanía”, reunió a cerca de 100 asistentes y contó con la participación de cuatro ponentes que analizaron la evolución histórica de la entidad, sus transformaciones institucionales y los principales problemas que enfrenta actualmente.

Durante las exposiciones se abordaron asuntos como la desigualdad entre el norte y el sur del estado, la inseguridad, la corrupción, el deterioro ambiental, la participación política de las mujeres, la concentración del poder y la pérdida de confianza en la economía.

Al inaugurar el coloquio, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Joaquín González Castro, señaló que la conmemoración del aniversario de Quintana Roo debe servir no solamente para recordar su creación como entidad federativa, sino también para reflexionar sobre los acontecimientos históricos que marcaron su formación.

El dirigente recordó que antes de alcanzar la categoría de estado, Quintana Roo fue constituido como Territorio Federal en 1902, durante el gobierno del presidente Porfirio Díaz, un acontecimiento que, desde su perspectiva, estuvo relacionado con la política de sometimiento de la población maya.

González Castro calificó aquel proceso como una acción genocida contra los mayas y sostuvo que conocer estos antecedentes resulta indispensable para comprender la historia de Quintana Roo.

En ese sentido, exhortó especialmente a las nuevas generaciones a investigar el pasado de la entidad y no limitar la conmemoración del 8 de octubre a las ceremonias cívicas tradicionales.

Consideró que el conocimiento histórico debe contribuir a fortalecer la identidad de los quintanarroenses y permitir una reflexión más profunda sobre las decisiones que definirán el futuro del estado.

La secretaria de Organización y Acción Política de la Comisión Estatal de MC, Lidia Rojas Fabro, quien fungió como moderadora, destacó la importancia de abrir espacios de análisis en los que puedan expresarse distintas perspectivas sobre la evolución de Quintana Roo.

Señaló que los cuatro participantes cuentan con experiencia y conocimiento sobre los cambios que ha experimentado la entidad, por lo que sus intervenciones permitirían revisar tanto los avances como los problemas pendientes.

Rojas Fabro consideró que la crítica y la autocrítica son necesarias para generar reflexiones que contribuyan al desarrollo estatal.

El primero de los ponentes, el activista y promotor cultural Antonio Hoy Manzanilla, presentó un recorrido por la historia geográfica, demográfica y política de Quintana Roo, desde los antecedentes de su formación como Territorio Federal hasta su consolidación como estado.

En su exposición destacó las diferencias que se han profundizado entre el norte, caracterizado por su integración a la economía turística internacional, y el sur, que ha enfrentado mayores dificultades para alcanzar un desarrollo económico comparable.

Hoy Manzanilla advirtió que esta desigualdad territorial constituye uno de los problemas que deben atenderse, junto con la inseguridad, la corrupción y las presiones ejercidas por grupos criminales.

También abordó los desafíos ambientales que enfrenta Quintana Roo, entre ellos la deforestación, la acumulación de sargazo en las costas y la erosión de las playas, fenómenos que representan amenazas para los ecosistemas y las actividades económicas de la entidad.

El activista consideró que las generaciones actuales tienen la responsabilidad de preservar el patrimonio natural y social recibido de quienes participaron en la construcción del estado.

“Hoy nos corresponde seguir construyendo lo que nos heredaron nuestros padres. Trabajar todos los quintanarroenses con amor a la tierra”, expresó.

Añadió que destruir el entorno y comprometer las oportunidades de las futuras generaciones dejaría consecuencias negativas para Quintana Roo, por lo que llamó a fortalecer la unidad de sus habitantes.

Por su parte, el periodista Jorge Martínez Lugo centró su intervención en la evolución del poder político y de las instituciones democráticas de la entidad.

Durante su análisis histórico, sostuvo que la utilización de recursos políticos y económicos para obtener ventajas electorales continúa siendo un problema para la vida democrática, aunque sus mecanismos se transformen con el paso del tiempo.

Advirtió que la concentración prolongada del poder y la ausencia de contrapesos institucionales pueden favorecer prácticas autoritarias y generar condiciones propicias para la corrupción.

“Todo poder requiere un contrapeso. Gobernar sin equilibrios conduce a autoritarismos, esa es una máxima de la política y del Derecho”, señaló.

Martínez Lugo consideró que estos desequilibrios también pueden tener consecuencias económicas y sociales, y mencionó como parte de su análisis los problemas de pobreza que, afirmó, se presentan en Cancún y Playa del Carmen.

El periodista planteó que Quintana Roo atraviesa una etapa de transformación institucional que podría modificar las características de su sistema político.

A su juicio, el estado se encuentra ante una encrucijada relacionada con la dirección que tomará ese proceso y con la capacidad de sus instituciones para garantizar condiciones democráticas.

“Las instituciones democráticas en Quintana Roo hoy están a prueba, en transformación acelerada. Estamos en momentos cruciales que definirán el futuro inmediato del régimen que vivimos y al que vamos”, expresó.

Martínez Lugo sostuvo que los antecedentes autoritarios del sistema político no han desaparecido por completo, aunque consideró que tampoco mantienen el carácter absoluto de otras etapas.

En ese contexto, planteó interrogantes sobre el escenario institucional que enfrentará Quintana Roo de cara a junio de 2027, cuando se desarrollará el siguiente proceso electoral.

La periodista, escritora y feminista Cecilia Lavalle dedicó su participación a revisar la contribución de las mujeres en la formación y transformación de Quintana Roo, desde la época del Territorio Federal hasta la actualidad.

Expuso que la participación femenina ha sido determinante en distintos momentos de la historia estatal, tanto en la organización de las comunidades como en los procesos de reconstrucción posteriores a fenómenos naturales.

Entre los acontecimientos que mencionó se encuentran los efectos del huracán Janet en Chetumal, en 1955, así como los huracanes Gilberto, en 1988, y Wilma, en 2005, que afectaron al norte de la entidad.

Lavalle destacó que las mujeres desempeñaron un papel fundamental en la recuperación de las comunidades después de estas catástrofes, aunque su contribución no siempre haya recibido suficiente reconocimiento en los relatos históricos.

También recordó que Quintana Roo es una entidad construida en buena medida por población migrante, cuyos esfuerzos permitieron el establecimiento y crecimiento de ciudades como Chetumal y Cancún.

En el ámbito político, señaló que la incorporación de la paridad constitucional ha transformado la integración de los espacios de representación pública y ampliado las oportunidades de participación de las mujeres.

Sin embargo, consideró que su influencia en la vida democrática va más allá del acceso a los cargos de elección popular.

La periodista afirmó que las mujeres registran una participación electoral superior a la de los hombres, tanto en Quintana Roo como en el conjunto del país, por lo que su presencia en las urnas resulta fundamental para el funcionamiento de las instituciones democráticas.

“Las mujeres somos las que sostenemos la legitimidad del sistema democrático mexicano”, puntualizó.

Finalmente, el empresario Luis García Silva, quien también ha tenido participación en el sector público, presentó un análisis de la evolución económica de Quintana Roo y de los problemas que enfrenta después de varias décadas de expansión.

Recordó que la entidad atravesó una etapa de crecimiento importante, incluso en medio de crisis económicas y desastres naturales, pero advirtió que actualmente enfrenta dificultades relacionadas con la pérdida de confianza.

De acuerdo con su exposición, este deterioro comenzó en 2020 y se ha prolongado hasta 2026, lo que, a su juicio, constituye uno de los principales obstáculos para recuperar el dinamismo económico.

García Silva también se refirió a las perspectivas de desarrollo del sur del estado y consideró que la región debe dejar de plantear su futuro económico a partir de la posibilidad de recuperar el antiguo régimen de zona libre.

En su opinión, las condiciones actuales requieren una estrategia diferente, que considere las relaciones comerciales y turísticas con los países vecinos y las oportunidades particulares de la zona sur.

Asimismo, cuestionó el incremento de impuestos y derechos relacionados con el turismo y el empleo, al considerar que estas cargas pueden afectar las condiciones para el desarrollo de las actividades productivas.

Las intervenciones coincidieron en la necesidad de analizar el crecimiento de Quintana Roo desde una perspectiva que incluya no solamente sus resultados económicos, sino también la conservación ambiental, la distribución de oportunidades, el fortalecimiento institucional y la participación ciudadana.

El coloquio fue organizado por Movimiento Ciudadano como parte de sus actividades de educación, capacitación y cultura política, financiadas con recursos del Instituto Nacional Electoral (INE).

Mayusa González Cauich, secretaria de Derechos Humanos de MC en Quintana Roo, quien participó como presentadora del encuentro, explicó que este tipo de ejercicios forman parte de las obligaciones de formación política que deben cumplir los partidos.

Precisó que, en esta ocasión, el objetivo fue acercar a la ciudadanía al conocimiento de la historia de Quintana Roo, sus instituciones y los desafíos que enfrenta a 52 años de su constitución como Estado Libre y Soberano.