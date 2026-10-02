“Andy” López Beltrán se registra como aspirante a diputado federal de Morena en Tabasco

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VILLAHERMOSA.- Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, formalizó su registro como aspirante a la Coordinación Distrital Federal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y de la Soberanía Nacional en el Distrito 6 de Tabasco, dentro del proceso interno de Morena rumbo a las elecciones de 2027.

López Beltrán confirmó su inscripción este jueves 1 de octubre mediante sus redes sociales, un día después de que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena abrió la convocatoria para definir a quienes encabezarán las coordinaciones en los 300 distritos electorales federales del país.

“Les comparto que el día de hoy me registré como aspirante a Coordinador de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación y de la Soberanía Nacional del Distrito 6 de Tabasco”, informó.

El anuncio fue acompañado por un video con imágenes de los recorridos que ha realizado por diferentes comunidades de la demarcación. López Beltrán señaló que visitó Río Tinto Tercera Sección y Alvarado Jimbal, en el municipio de Centro, además de Tequila Primera Sección, en Jalapa.

“En cada conversación confirmamos que la transformación se construye con presencia y con palabra”, escribió.

El hijo del expresidente señaló que continuará con los recorridos casa por casa en las comunidades que integran el Distrito 6, como parte de sus actividades políticas y de organización territorial.

El registro ocurre después de varios meses de recorridos de López Beltrán por esa demarcación, integrada por localidades de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa. Desde agosto había comenzado visitas a comunidades del distrito con miras al proceso político de 2027.

Hasta el momento, los reportes disponibles no identifican a otro aspirante registrado para disputarle la coordinación del Distrito 6. Medios locales reportaron que la diputada morenista Aby Tejeda Vértiz decidió no participar en el proceso interno por esa demarcación.

La inscripción de López Beltrán forma parte de la convocatoria emitida el 30 de septiembre por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, a través de la Comisión Nacional de Elecciones, para establecer coordinaciones en los 300 distritos federales.

El periodo de registro comenzó el 1 de octubre y concluirá el día 4. El procedimiento se realiza principalmente por internet y cada interesado puede solicitar su inscripción únicamente para un distrito. El acuse de registro no implica automáticamente que la solicitud haya sido aprobada, pues deberá pasar por la revisión correspondiente.

De acuerdo con la convocatoria, las personas seleccionadas tendrán entre sus funciones fortalecer la organización territorial de Morena y contribuir a las estrategias políticas y organizativas determinadas por los órganos nacionales del partido.

Aunque diversos medios han presentado el movimiento como el inicio de la búsqueda de una diputación federal, el registro realizado por López Beltrán corresponde formalmente a una coordinación partidista. La eventual candidatura a la Cámara de Diputados deberá definirse posteriormente dentro del proceso electoral de 2027.