Ante jóvenes de Cancún, Rafa Marín rechaza versiones sobre retiro del proceso interno

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CANCÚN.- Rafael Marín Mollinedo reiteró que se mantendrá hasta el final en el proceso interno de Morena en Quintana Roo y rechazó nuevamente las versiones que apuntan a una supuesta declinación en favor de otro aspirante.

Durante el Festival “Jóvenes por la Soberanía”, organizado por Ángel Alvarado Ceballos en el domo de la Región 247 de Cancún, Marín Mollinedo calificó como falsas las versiones difundidas en redes sociales sobre un supuesto pronunciamiento suyo a favor de otro participante.

“Eso es una soberana mentira”, afirmó ante los asistentes, para posteriormente insistir: “No nos rajamos, estamos hasta el final”.

El pronunciamiento se produce después de que el empresario cancunense y fundador de Morena en Quintana Roo negara públicamente haber abandonado sus aspiraciones dentro del proceso político del partido.

Durante el encuentro, Marín Mollinedo centró también parte de su mensaje en la participación de las nuevas generaciones y pidió a los jóvenes involucrarse en los asuntos públicos, informarse y analizar a quienes buscan representar los intereses de la ciudadanía.

Los exhortó además a estudiar, leer y continuar con su preparación, al considerar que serán las actuales generaciones de jóvenes las que asumirán responsabilidades políticas, sociales y profesionales durante los próximos años.

Marín Mollinedo recordó su propia etapa estudiantil y habló de los cambios generacionales ocurridos desde entonces, particularmente por la incorporación de los teléfonos celulares y las nuevas tecnologías a la vida cotidiana.

También evocó la enseñanza del civismo, el respeto a los símbolos patrios y a las personas mayores, y consideró que, pese a las transformaciones sociales y tecnológicas, valores como la solidaridad y hábitos como la lectura continúan siendo necesarios para enfrentar los retos actuales.

El aspirante manifestó su confianza en las nuevas generaciones y señaló que entre los jóvenes reunidos podrían encontrarse quienes en el futuro ocupen posiciones de liderazgo en Quintana Roo y el país.

Finalmente, planteó la necesidad de fortalecer la educación, impulsar el deporte y mejorar las condiciones de seguridad para la juventud.

“Ustedes son los que van a llevar esa batuta”, expresó Marín Mollinedo, al asegurar que las nuevas generaciones tendrán la responsabilidad de contribuir al desarrollo de México.