Mara Lezama atribuye “ataques” en su contra a privilegiados del pasado y ambiciones personales de grupos facciosos

Comparte esta Noticia

Por Francisco Hernández

CHETUMAL.- En el mensaje público con motivo de su Cuarto Informe de Gobierno, la gobernadora del estado, Mara Lezama Espinosa, dijo que está recibiendo “ataques” de los privilegios del pasado y de grupos facciosos que, por ambiciones personales y mezquinas, intentan poner en riesgo la unidad de su movimiento.

Cerca del final de su discurso, decidió hacer referencia a los reportajes de medios de comunicación de la Ciudad de México sobre vuelos privados y tratos con empresas de dudosa legalidad, a los que calificó de calumnias.

En esta ocasión, afirmó que la consolidación del cambio histórico que ha encabezado en Quintana Roo incomoda profundamente a los privilegios del pasado y a quienes se sienten con el derecho de imponerse a las mayorías.

Y dijo que eso ha generado “ataques” en contra de su administración, orientados a desacreditar a su persona y a los logros históricos y tangibles.

“Intentan debilitar con ello las bases populares de este proyecto transformador; hay una guerra articulada, política, alimentada también por la mezquindad, de quienes, cegados por ambiciones personales, intentan poner en riesgo la unidad de nuestro movimiento”, dijo.

“Frente a esta estridencia, frente a las calumnias y la pretensión de golpear nuestra agenda de cambio mantenemos una postura serena, pero categóricamente firme: el proyecto de transformación en Quintana Roo no pertenece a grupos facciosos ni a vanidades individuales.

”Quienes intentan detener este proceso histórico mediante la descalificación no combaten a un gobierno, a una persona: atentan contra nuestro movimiento, que representa las conquistas del pueblo, la esperanza colectiva, y no se someterá jamás a chantajes mezquinos o a presiones interesadas.

”Que les quede bien claro tanto a las o los adversarios de siempre como a las o los simuladores de ocasión que no nos van a detener, ni nos van a arrebatar la convicción de seguir transformando a Quintana Roo”, finalizó esta parte de su mensaje, ante una primera plana de invitados especiales entre los que destacaron el senador Gerardo Fernández Noroña y de la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora.

Por otra parte, la transmisión del Cuarto Informe de Gobierno de la gobernadora Mara Lezama Espinosa se vio interrumpida en redes sociales, por una falla técnica ocurrido a los 25 minutos de transmisión del mensaje emitido desde la Fuente del Pescador en el Boulevard Bahía de Chetumal.

Las redes sociales de la gobernadora transmitieron su informe con la señal del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), pero quedó cortado tanto en Facebook como en Youtube aunque la señal televisiva continuaba.

Antes de la interrupción, Mara Lezama había presentado a personas que recibieron ayuda gubernamental para obtener prótesis ortopédicas por la pérdida de una extremidad.

Asimismo, había presentado otros resultados de apoyo social y expresado el compromiso de que no pedirá un solo de deuda pública en esta administración.

Asimismo, había refrendado la convicción de que la transformación de la vida pública sólo tiene sentido cuando transforma la vida de las personas y que su brújula son los principios del humanismo mexicano, que coloca al ser humano en el centro de las decisiones públicas.

“Hoy podemos decir que el rumbo en Quintana Roo ha cambiado, lo hicimos en cuatro años”, afirmó desde el inicio de su mensaje, y “nos queda un año, eh, agárrense”, dijo más tarde.

La señal quedó recuperada alrededor de 15 minutos después, cuando habló sobre acciones en el sector cultural, las obras de infraestructura realizadas por la federación, en especial el Puente Nichupté en Cancún, y el nuevo sistema de transporte urbano Mobi.

Destacó que en estos cuatro años quedó demostrado que se pudo cambiar el rumbo de Quintana Roo y que está a la vista en las obras que benefician, en las escuelas, en los hospitales, en las mujeres, en las familias, en la economía que crece, el pueblo que avanza y en la vida cotidiana.