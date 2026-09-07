Estefanía Mercado reconoce liderazgo de Mara Lezama en la transformación de Quintana Roo

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CHETUMAL.- La presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, acompañó a la gobernadora Mara Lezama Espinosa en la presentación de su Cuarto Informe de Gobierno, realizado en la emblemática Fuente del Pescador, en el Boulevard Bahía, donde se expusieron los principales resultados de la transformación de Quintana Roo.

En este marco, la alcaldesa destacó la coordinación que existe con la gobernadora y adelantó un paquete de 10 acciones para la recta final de su gobierno, el cual dará a conocer en su Segundo Informe.

Estefanía Mercado calificó a la gobernadora Mara Lezama como “una mujer imparable” y ponderó el trabajo conjunto en favor de la ciudadanía.

“Es una mujer imparable, una mujer que no deja de trabajar. Hemos hecho un gran trabajo en equipo, en coordinación por el bienestar”, expresó.

La presidenta municipal reconoció el trabajo de Mara Lezama en la atención al sargazo, así como las gestiones realizadas ante el Gobierno Federal para impulsar inversiones en Quintana Roo.

“Recordemos que Playa del Carmen fue el municipio más afectado en el ámbito del sargazo. Nuestra gobernadora fue a gestionar con la presidenta Claudia Sheinbaum esta inversión de más de 2 mil millones de pesos que se van a invertir en Quintana Roo”, señaló.

Asimismo, la alcaldesa sostuvo que Playa del Carmen tendrá un papel relevante en los proyectos derivados de la inversión en infraestructura, particularmente con la próxima puesta en marcha de los centros comunitarios El Faro y México Imparable.

“Por supuesto, Playa del Carmen será el más beneficiado con estos centros comunitarios que están próximos a inaugurarse”, afirmó.

Estefanía Mercado reconoció el trabajo de Mara Lezama al señalar que más de 200 mil personas salieron de la pobreza; la deuda pública disminuyó más de 50%; hubo avances en salud con 11 proyectos hospitalarios y de alta especialidad, cinco obras en marcha y una inversión superior a 5 mil 500 millones de pesos; además de más de 28 millones de visitantes en 2025, con una derrama superior a 18 mil millones de dólares.

Asimismo, destacó la reducción de más de 60% en homicidios dolosos y el crecimiento de 54% en el estado de fuerza. En materia de infraestructura y movilidad, resaltó el Tren Maya, el Puente Nichupté, MOBI y la nueva Sección Aduanera de Chetumal, además de los 491 mil beneficiarios de programas estatales y las cerca de 80 mil viviendas proyectadas mediante el programa Vivienda para el Bienestar.

Finalmente, Estefanía Mercado anunció que su gobierno prepara 10 acciones prioritarias para Playa del Carmen durante el último año de su administración, mismas que serán presentadas y detalladas en su próximo Informe de Gobierno.

La presidenta municipal adelantó que estas acciones forman parte de la ruta de trabajo para consolidar los proyectos y resultados de su administración en beneficio de las familias playenses.