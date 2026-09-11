Sheinbaum califica de “exagerada” solicitud presupuestal del INE para elecciones de 2027

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como exagerada la solicitud presupuestal del Instituto Nacional Electoral (INE) para 2027 y consideró que el organismo debería justificar el monto de recursos que pretende ejercer durante el próximo proceso electoral.

Durante su conferencia matutina de este 11 de septiembre, realizada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la mandataria señaló que existen cuestionamientos sobre los recursos solicitados por el instituto.

“En la mañana le preguntaba a la secretaria de Gobernación que hay varias críticas al INE: exagerada en términos de lo que está pidiendo el INE, el INE está pidiendo más de 40 mil millones de pesos de presupuesto”, declaró.

Sheinbaum sostuvo que, tomando como referencia los recursos destinados anteriormente al organismo y actualizándolos conforme a la inflación, el presupuesto debería ubicarse alrededor de los 37 mil millones de pesos.

“Si uno toma en cuenta lo que se le destinó al INE, más la inflación, da 37 mil millones de pesos”, afirmó.

El Consejo General del INE aprobó su Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2027 por un monto de 31 mil 431 millones 887 mil 800 pesos, que deberá ser remitido al Poder Ejecutivo para incorporarlo al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año.

Además de cuestionar el presupuesto, Sheinbaum pidió al instituto explicar los cambios realizados a los lineamientos relacionados con la validez de las boletas electorales.

La Presidenta señaló específicamente el criterio sobre aquellas boletas que no sean dobladas y advirtió que la modificación debe ser aclarada por la autoridad electoral.

“Debería aclarar el INE, tiene que ver con la anulación de boletas, hizo un cambio en los lineamientos, está diciendo que las boletas que no se doblen deben ser válidas (…) puede prestarse a un fraude”, sostuvo.

La mandataria planteó así dos cuestionamientos al organismo electoral en el arranque del proceso de 2027: el monto de recursos solicitado y los criterios establecidos para determinar la validez de las boletas.