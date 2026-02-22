Anuncia Mara Lezama construcción de cancha de fútbol 7 en la Universidad Politécnica de Quintana Roo

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- En respuesta a una petición directa de la comunidad estudiantil, la gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció la construcción de una nueva cancha de fútbol 7 en la Universidad Politécnica, infraestructura que beneficiará a más de 2 mil 500 alumnas y alumnos.

Durante su visita a la institución, la Gobernadora detalló que la cancha contará con gradas, bancas, pasto sintético, equipamiento deportivo, iluminación y una barda perimetral con malla, con el objetivo de fortalecer los espacios para el deporte y la sana convivencia dentro del campus universitario.

La obra se realizará bajo un esquema de coparticipación: el 50 por ciento será aportado por la Universidad Politécnica y el resto por el Gobierno del Estado, a través del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (IFEQROO), con recursos públicos que, subrayó la gobernadora, “regresan al pueblo en beneficio del pueblo”.

Mara Lezama destacó que esta nueva cancha será utilizada para entrenamientos y preparación de los equipos representativos Jaguares de la UP en disciplinas como fútbol, basquetbol y taekwondo, aunque precisó que el espacio estará destinado de manera específica al fútbol 7, particularmente para las y los estudiantes que practican este deporte.

En un contexto de ambiente mundialista en el país, la gobernadora reiteró su compromiso de seguir invirtiendo en educación y deporte como herramientas de transformación social, y felicitó a la comunidad universitaria por este nuevo logro en favor de su desarrollo integral.