Prohíben vuelos en Jalisco por operaciones militares de las Fuerzas Armadas Mexicanas

GUADALAJARA.- La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitió un aviso a pilotos a través del sistema Federal Aviation Administration (FAA) NOTAM Search, en el que se prohíben temporalmente los vuelos en un radio cercano a Tapalpa, debido a las operaciones militares realizadas este domingo 22 de febrero en la región.

La restricción aérea ocurre tras el operativo de las Fuerzas Armadas de México en Jalisco, que, de acuerdo con reportes preliminares, dejó como saldo la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Hasta el momento, autoridades federales mexicanas no han emitido un informe oficial detallado sobre el operativo.

Cabe recordar que la Drug Enforcement Administration (DEA) ofrecía una recompensa de 10 millones de dólares por información que condujera a la captura del presunto líder criminal.

Detalles del NOTAM B0304/26

En el documento identificado como B0304/26 se establece la prohibición de todos los vuelos en la zona debido a “operaciones militares”.

Número de NOTAM: B0304/26

B0304/26 Estado: Activo

Activo Vigencia: Del 22 de febrero de 2026 al 23 de febrero de 2026

Del 22 de febrero de 2026 al 23 de febrero de 2026 Restricción: Área prohibida para todos los vuelos

Área prohibida para todos los vuelos Alcance: Radio de 10 millas náuticas (aprox. 18.5 km) con centro en Tapalpa, Jalisco

Radio de 10 millas náuticas (aprox. 18.5 km) con centro en Tapalpa, Jalisco Altitud: Desde superficie (GND) hasta 22,000 pies

La medida se da en un contexto de violencia en la región, donde se registraron bloqueos carreteros, quema de vehículos y ataques a establecimientos tras el operativo federal.

Afectaciones en Manzanillo

Las afectaciones no se limitaron a Jalisco. El Grupo Aeroportuario del Pacífico informó que, debido a incidentes en la carretera hacia el Aeropuerto Internacional de Manzanillo, se presentaron complicaciones en la operación de vuelos durante este domingo.

En un comunicado, el grupo recomendó a los pasajeros mantenerse en contacto directo con sus aerolíneas para conocer el estatus actualizado de sus vuelos.

Las autoridades continúan evaluando la situación en la región mientras permanecen activos los operativos de seguridad.