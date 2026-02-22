Mantiene Mara Lezama sesión permanente de la Mesa de Seguridad para garantizar paz en la entidad

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias quintanarroenses y dar seguimiento puntual a las estrategias de prevención, la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó este domingo la Mesa de Seguridad de Quintana Roo.

Ante el panorama de los recientes acontecimientos registrados a nivel nacional, la mandataria estatal declaró la mesa en sesión permanente para supervisar de manera directa los operativos implementados en todo el territorio. Durante la jornada, se analizaron los reportes de las diversas corporaciones y se instruyó reforzar la vigilancia en puntos estratégicos, asegurando que la coordinación entre los tres niveles de gobierno se mantenga sólida y sin interrupciones para preservar el orden público en el estado.

La gobernadora enfatizó que el trabajo en territorio y la presencia institucional son las herramientas clave para brindar bienestar a la ciudadanía, destacando que Quintana Roo se mantiene bajo una estrecha vigilancia operativa.

“Nos encontramos este domingo en la Mesa de Seguridad, en sesión permanente, dando seguimiento a las acciones y operativos implementados el día de hoy para garantizar que la paz y la tranquilidad continúen en nuestro estado. La coordinación con los tres órdenes de gobierno y el trabajo en territorio se mantienen de manera estrecha para brindar paz, orden y bienestar para todas y todos”, manifestó Lezama Espinosa a través de sus canales oficiales, reafirmando que la seguridad es la prioridad máxima de su administración.

Este esfuerzo coordinado involucra a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General del Estado, así como a las fuerzas federales representadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional.

La mandataria reiteró que se mantendrá informada a la población de manera oportuna sobre el desarrollo de estas acciones preventivas. Con la permanencia de esta mesa de trabajo, el Gobierno de Quintana Roo reafirma su postura de tolerancia cero ante cualquier acto que vulnere la paz social, consolidando un frente unido que proteja el desarrollo y la estabilidad de los once municipios de la entidad.