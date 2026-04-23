Anuncia Mara Lezama inauguración del Nichupté y actividades en 125 comunidades

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CANCÚN.- La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, confirmó que en los próximos días será inaugurado el Puente Nichupté, una de las obras de infraestructura más relevantes en Cancún, destinada a mejorar la movilidad y reducir los tiempos de traslado entre la ciudad y la zona hotelera.

Durante la emisión del programa “La Voz del Pueblo”, la mandataria señaló que este proyecto busca desahogar el tránsito vehicular y contribuir a una mejor calidad de vida para la población, al facilitar los desplazamientos cotidianos.

En el mismo espacio, informó que Quintana Roo celebrará el Día del Niño con actividades simultáneas el próximo 25 de abril en 125 comunidades de los 11 municipios del estado, con espectáculos, juegos y dinámicas recreativas.

Detalló que el festejo principal en Chetumal se realizará el 29 de abril en la cancha del DIF estatal a partir de las 16:30 horas, mientras que en Cancún tendrá lugar el 30 de abril en el cruce de las avenidas Kabah y Xcaret, en el mismo horario.

La gobernadora subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia para fortalecer el tejido social y promover el bienestar infantil en la entidad.

Asimismo, destacó la realización del Tulum Air Show, programado del 23 al 25 de abril, con acceso gratuito en la mayoría de sus actividades. El espectáculo principal contará con la participación de la Fuerza Aérea Mexicana, incluyendo las acrobacias de “Las Águilas Aztecas” y exhibiciones de paracaidismo del Ejército Mexicano.

Como parte de este evento, también se llevará a cabo una carrera de NASCAR en una pista ubicada en el Aeropuerto Internacional de Tulum “Felipe Carrillo Puerto”.

Además, el 26 de abril se realizará una exhibición aérea en las playas del Parque del Jaguar.

Finalmente, la mandataria reconoció al centro ecoturístico Kíichpam K’áax (Selva Bonita), ubicado en Chunhuhub, municipio de Felipe Carrillo Puerto, por obtener el Premio Oro en la categoría de Turismo Responsable Indígena y Comunidades Tradicionales en los Responsible Tourism Awards.