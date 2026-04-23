Sedena no sabía de los agentes de EU en Chihuahua: García Harfuch

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CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional brindó apoyo en el operativo realizado en Chihuahua el pasado fin de semana, pero sin conocimiento de la presencia de agentes extranjeros.

El funcionario explicó que la participación del Ejército se limitó a tareas de acompañamiento en materia de seguridad, sin formar parte de la planeación ni ejecución directa del despliegue.

El incidente se relaciona con un operativo en el municipio de Morelos, donde fue desmantelado un laboratorio de drogas vinculado al Cártel de Sinaloa. Posteriormente, una camioneta en la que viajaban autoridades se accidentó, provocando la muerte de dos agentes de la Fiscalía estatal y dos ciudadanos estadounidenses.

Inicialmente, el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, señaló que el convoy regresaba del operativo; sin embargo, posteriormente aclaró que los estadounidenses no participaron en el despliegue.

El caso generó tensión con el gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la posible participación de agentes extranjeros en operativos dentro del país, lo cual está restringido por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

Además, la mandataria criticó las inconsistencias en las versiones oficiales y solicitó a García Harfuch reunirse con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para esclarecer los hechos.

Por su parte, autoridades estatales han sostenido que los ciudadanos estadounidenses se encontraban en el estado en calidad de instructores y no participaron directamente en el operativo.

No obstante, medios como Los Angeles Times y The Washington Post reportaron que los extranjeros pertenecerían a la Agencia Central de Inteligencia y que habrían estado presentes durante la operación, incluso vestidos con uniformes locales para integrarse al despliegue.

Ante este escenario, el gobierno federal envió una nota diplomática al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para solicitar aclaraciones y reiterar que cualquier colaboración en materia de seguridad debe realizarse bajo los canales oficiales y en apego a la soberanía nacional.

Sheinbaum enfatizó que la coordinación con el gobierno estadounidense debe gestionarse exclusivamente a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, conforme al marco legal vigente.