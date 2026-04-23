Encabeza Estefanía Mercado jornada por el Día de la Madre Tierra

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PLAYA DEL CARMEN.- En el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, la presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, encabezó la jornada comunitaria “Tequios por la Tierra y Murales Mundialistas”, una iniciativa orientada a fomentar la conciencia ambiental y la participación juvenil.

Desde el Parque Xca-Ha, la alcaldesa subrayó la importancia de involucrar a las juventudes en acciones que contribuyan a la recuperación de espacios públicos y al cuidado del entorno.

Durante la actividad, organizada por el Instituto de la Juventud municipal, decenas de jóvenes participaron en la creación de un mural colectivo con temática mundialista, en el que plasmaron mensajes sobre el cuidado ambiental, la unidad y la diversidad cultural.

La presidenta municipal destacó que este tipo de acciones responden a problemáticas actuales como la contaminación y el deterioro de áreas comunes, al tiempo que promueven la corresponsabilidad social.

Asimismo, reiteró que su administración continuará impulsando políticas públicas enfocadas en fortalecer la participación ciudadana, especialmente entre las nuevas generaciones, al considerar que su involucramiento es clave para consolidar comunidades más unidas.

La jornada incluyó actividades de integración, la elaboración del mural y una fotografía oficial, consolidando un espacio de convivencia comunitaria.

Al evento asistieron autoridades municipales de distintas áreas, quienes acompañaron esta iniciativa que busca fortalecer el tejido social y promover valores como el respeto, la colaboración y el cuidado del medio ambiente.