Anuncia Mara Lezama magnos festejos de Día de Reyes con espectáculo de Tatiana

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa invitó a las familias quintanarroenses a celebrar las tradiciones del Día de Reyes Magos 2026 con eventos especiales en la capital del Estado y en la zona norte. Los festejos contarán con la presentación estelar de “La Reina de los Niños”, Tatiana, como parte de las acciones para fomentar la unión familiar y la sana convivencia en la entidad.

La mandataria estatal detalló que el primer gran evento tendrá lugar en Chetumal, ofreciendo un espacio de recreación para la niñez quintanarroense:

“¡Celebremos juntas y juntos el Día de Reyes Magos 2026 en nuestra capital Chetumal! Amiguitas y amiguitos, les esperamos el martes 6 de enero, en el Campo de Fútbol Soccer DIF Estatal, a partir de las 4:30 p. m. Disfrutaremos de un gran festejo con la presentación especial de Tatiana”.

Asimismo, la gobernadora extendió la invitación para un segundo festejo en la zona norte del Estado, asegurando que estas celebraciones buscan crear momentos inolvidables para los más pequeños del hogar:

“Este 8 de enero les esperamos con los brazos abiertos en la Plaza de Toros, a partir de las 4:30 p. m. Tatiana nos acompañará con un hermoso espectáculo para las niñas y los niños. Vengan con toda la familia y celebremos juntas y juntos una de las tradiciones más bonitas, para compartir amor y crear recuerdos que se quedan en el corazón”.

Con estas presentaciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con el fortalecimiento del tejido social y el bienestar de la infancia, promoviendo espacios gratuitos de alta calidad artística para el disfrute de todas y todos.