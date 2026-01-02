Brilló Playa del Carmen ante el mundo con el Playa Fest Año Nuevo 2026

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- El gobierno municipal de Estefanía Mercado logró reafirmar la posición de Playa del Carmen como uno de los principales destinos internacionales para grandes eventos culturales y turísticos con la realización del Playa Fest Año Nuevo 2026, un festival masivo de música electrónica que congregó a miles de asistentes en el emblemático Portal Maya, durante la transición del 31 de diciembre de 2025 al 1 de enero de 2026.

El evento, organizado por el Instituto Municipal de la Cultura y las Artes, y la Secretaría de Turismo Municipal, transformó el Parque Fundadores en un escenario inmersivo de música, luz y arquitectura monumental, proyectando a Playa del Carmen como una sede capaz de albergar celebraciones de clase mundial que integran identidad cultural, innovación artística y atractivo turístico.

Desde las 19:00 horas y hasta la 01:00 de la madrugada, el icónico Portal Maya se convirtió en el eje de una experiencia audiovisual que fusionó elementos ancestrales con estética futurista, mediante un diseño integral de iluminación neón, pirotecnia fría y la participación de tres DJ’s de música electrónica, quienes condujeron la cuenta regresiva hacia el nuevo año.

En este marco, la secretaria de Turismo municipal, Diana Estefanía Hernández, señaló que el Playa Fest Año Nuevo 2026 formó parte de una estrategia para fortalecer la Marca Ciudad Playa del Carmen, diversificar la oferta turística y posicionar al destino no solo como referente de sol y playa, sino como un polo internacional de entretenimiento, cultura y eventos de gran formato.

De acuerdo con el director del Instituto de la Cultura, Ernesto Martínez Cuéllar, el Playa Fest respondió a una creciente demanda de experiencias culturales contemporáneas y a la necesidad de reactivar espacios patrimoniales mediante eventos que generaron derrama económica, empleos temporales y una amplia proyección mediática nacional e internacional para el municipio.

Con este evento, dijo, Playa del Carmen se consolidó como uno de los epicentros más importantes del Caribe mexicano para la realización de eventos internacionales, alineado a políticas de desarrollo turístico competitivo, innovación cultural y prosperidad compartida que impulsa la presidenta municipal Estefanía Mercado.

El festival contó con la participación coordinada de la Secretaría General, Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Servicios Públicos, Alumbrado Público e Imagen Institucional, lo que permitió garantizar condiciones óptimas de seguridad, logística y operación para residentes y visitantes nacionales y extranjeros.