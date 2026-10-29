“Hasta siempre, Cuauhtémoc Cárdenas”: Sheinbaum dedica conferencia matutina a recordar su legado

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CIUDAD DE MÉXICO.- “Hasta siempre, Cuauhtémoc Cárdenas”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al abrir la conferencia matutina de este jueves, que anunció estaría dedicada a recordar la trayectoria y el legado del fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fallecido la noche anterior.

La mandataria convocó a funcionarios que compartieron distintas etapas de la vida política con el ingeniero y reiteró sus condolencias a la familia de quien fue tres veces candidato presidencial y jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

Entre los invitados estuvieron Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Laura Itzel Castillo, secretaria de las Mujeres, y Pablo Gómez, coordinador para la reforma política, quienes mantuvieron una relación cercana con Cárdenas durante los últimos 50 años.

Mediante enlaces durante la conferencia, el secretario de Infraestructura, Jesús Esteva, y la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega, también expresaron sus condolencias.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó su asistencia al Panteón Francés para despedir al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.

La mandataria comentó que, debido a otros asuntos de agenda, únicamente podrá acompañar a los familiares e hijos por un momento antes de continuar su camino a Hidalgo.

Afirmó que la reunión con los familiares es para ponerse de acuerdo sobre la realización de un homenaje para el ingeniero Cárdenas, ello podría incluir el nombre en letras doradas en el Congreso del país.