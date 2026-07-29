Estefanía Mercado llama a consolidar el futuro del municipio, en el 33 aniversario de su creación

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PLAYA DEL CARMEN.- En el marco de la Sesión Pública y Solemne de Cabildo por el XXXIII Aniversario de la creación del municipio, la presidenta municipal Estefanía Mercado hizo un llamado a la unidad, al orgullo por la historia compartida y al compromiso colectivo para consolidar un Playa del Carmen más justo, ordenado, seguro y con mayores oportunidades para todas y todos.

Ante representantes de los tres órdenes de gobierno, integrantes del Cabildo, exgobernadores, expresidentes municipales, familias fundadoras, sectores productivos, organizaciones sociales y ciudadanía, la Alcaldesa destacó que la historia del municipio es el resultado del esfuerzo de generaciones de mujeres y hombres que apostaron por esta tierra cuando aún todo estaba por construirse.

En su mensaje, recordó que la historia de Playa del Carmen comenzó mucho antes de su constitución como municipio, desde la riqueza cultural de Xaman-Há y el esfuerzo de las primeras familias que hicieron de esta tierra su hogar, hasta convertirse en uno de los destinos turísticos más importantes de México y el mundo.

Asimismo, subrayó que el municipio nació hace 33 años bajo el nombre de Solidaridad, como resultado de la lucha ciudadana por alcanzar la autonomía municipal, legado que —dijo— permanece vigente y merece el reconocimiento permanente de las actuales generaciones.

“La autonomía nos la dio Solidaridad; Playa del Carmen nos da identidad. No son dos historias enfrentadas, sino dos momentos inseparables de un mismo camino”.

Estefanía Mercado reconoció la contribución de todos los sectores que participan diariamente en el desarrollo del municipio: empresarias y empresarios, trabajadores de la industria turística, comerciantes, artesanos, pescadores, sindicatos, universidades, organizaciones civiles, iglesias, prestadores de servicios y, especialmente, las niñas, niños y jóvenes que representan el futuro.

“Aquí nadie sobra. Aquí todas las voces merecen ser escuchadas. Nuestra propia historia como ciudad nos enseña que los grandes avances se consiguieron cuando hubo capacidad para dialogar, construir acuerdos y colocar el interés de la comunidad por encima de cualquier interés personal o político”, refirió.

Agregó que “la autonomía municipal nació de esa unidad, el crecimiento de la ciudad fue posible gracias a esa unidad, y el futuro de Playa del Carmen también dependerá de nuestra capacidad para mantenernos unidos”.

Con un Teatro de la Ciudad “Xaman Há” que se vistió de gala este 28 de julio, reiteró que gobernar significa mantenerse cerca de la gente, escuchar sus necesidades y ofrecer soluciones concretas.

“Nuestro compromiso es gobernar en territorio, con empatía, escuchando a las familias y resolviendo, sin tanto choro, los problemas que afectan la vida cotidiana de nuestra gente”, señaló.

En su mensaje a las y los playenses, la Alcaldesa reconoció que el municipio enfrenta importantes retos y desafíos, pero sostuvo que la fortaleza de la comunidad permitirá superarlos mediante el diálogo, la participación ciudadana y la unidad.

Estefanía Mercado reafirmó que la visión de su administración es consolidar un municipio donde el desarrollo económico avance de la mano de la justicia social, fortaleciendo el turismo como motor de crecimiento, pero procurando que la prosperidad llegue a cada colonia, comunidad y familia.

En ese sentido, reconoció el respaldo y la coordinación permanente con la gobernadora Mara Lezama y con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para impulsar una transformación basada en el bienestar, la cercanía con la ciudadanía y el trabajo conjunto.

Finalmente, convocó a las y los playenses a honrar el legado de quienes fundaron el municipio construyendo una ciudad con mayor seguridad, mejores oportunidades y más bienestar para las futuras generaciones.

En este marco, la secretaria de Gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres Gómez, quien asistió en representación de la gobernadora Mara Lezama, afirmó que el Gobierno estatal mantendrá una estrecha coordinación con la presidenta municipal Estefanía Mercado para consolidar la transformación de Playa del Carmen y seguir impulsando acciones a favor del bienestar de las familias.

En su mensaje, la funcionaria reiteró el respaldo de la administración estatal al desarrollo de Playa del Carmen y destacó que el trabajo conjunto con el Gobierno de México permite que los recursos públicos se traduzcan en obras, programas y acciones que mejoran la calidad de vida de la población.

En la misma sesión solemne participó el primer presidente municipal, Ramón Severo Novelo Cárdenas, quien hizo un llamado a preservar la historia y la identidad de Playa del Carmen como parte esencial de su desarrollo.

La sesión estuvo enmarcada por los honores a la Bandera y la entonación de los himnos a Quintana Roo y Nacional Mexicano; se contó con la participación del Coro Canto “Jovenazos” y el Trío Ecos del Mayab, que dieron realce a la conmemoración del 33 aniversario de la creación del municipio.