Anuncia Sheinbaum acuerdo con industria refresquera para reducir nivel de azúcar

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante los nuevos impuestos contra las bebidas azucaradas, el Gobierno federal y la industria refresquera llegaron a un acuerdo.

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que hoy, antes del mediodía, el Secretario de Salud, David Kershenobich, estará en la Cámara de Diputados para informar sobre este acuerdo.

“No quiero adelantarlo porque apenas ayer en la noche se llegó a un acuerdo. Y es importante porque finalmente lo que nos interesa, pues, es la salud. Entonces se mantiene una buena parte del IEPS que se había planteado.

“Pero hay un reconocimiento de los refresqueros de que es indispensable bajar el contenido de azúcar en las bebidas azucaradas”, reveló en la mañanera de este 16 de octubre.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, informó el 11 de septiembre las medidas saludables para reducir en cerca de 7 por ciento el consumo de bebidas azucaradas en su primer y segundo año de implementación, entre ellas, la propuesta incorporada en el Paquete Económico 2026, de una contribución de un peso a las bebidas azucaradas, a través del IEPS y la puesta en marcha de una política de concientización con la estrategia Vive saludable, vive feliz, con el objetivo de mejorar la salud de los mexicanos y prevenir enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad.

Fuente: El Heraldo de México