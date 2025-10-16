Congreso pedirá informes sobre Puerta al Mar y rol de la Sedena

Comparte esta Noticia

FELIPE CARRILLO PUERTO.- El proyecto Puerta al Mar, que es impulsado por los gobiernos federal y estatal, pretende conectar al municipio de Felipe Carrillo Puerto con la costa del Caribe Mexicano a través de la comunidad de Vigía Chico, para el disfrute de quienes habitan la zona maya, además de que se augura que será el inicio de la edificación de desarrollos inmobiliarios en el lugar.

Pero ante la noticia de que será la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la que tendrá a su cargo la administración de este centro turístico, la diputada Tepy Gutiérrez Valasis, que preside la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales en la XVIII Legislatura, dijo que buscarán un acercamiento con la presidenta municipal Maricarmen Hernández Solís para obtener información más detallada, debido a que aseguró que se desconoce qué lineamientos se están tomando en cuenta para tal acción.

“No tenemos los detalles de esta información, sin duda buscaré un acercamiento con la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto para conocer un poco más de cuáles son los lineamientos que se van a considerar, y creo que lo que es muy rescatable y aplaudible es que ya exista este espacio, porque sin duda esa justicia social y el turismo del que hablamos para nuestras comunidades, es importante que todos tengan acceso y sobre todo los habitantes de nuestra tan privilegiada zona maya”, dijo.

La legisladora recalcó que el primer paso está dado, con la creación de esta área que permitirá que muchos puedan conocer el mar, por lo que se deberá garantizar de igual forma que los beneficios sean directamente para los pobladores, y así evitar que pueda convertirse en otro Parque del Jaguar.

Fuente: Cambio22