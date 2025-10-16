Diputados locales de Morena dicen “no” a discutir el acceso libre a las playas de Tulum

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Diputados de Morena y sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) se negaron este miércoles a incluir en el orden del día del Congreso de Quintana Roo un punto de acuerdo para garantizar el libre acceso a las playas de Tulum, propuesto por el legislador de Movimiento Ciudadano, José Luis Pech Várguez.

De los 19 diputados presentes, solo cinco votaron a favor de discutir el tema: José Luis Pech, Reyna Tamayo Carballo, Ángel Álvarez Cervera, Gabriela Mora Castillo y Ricardo Velazco Rodríguez. La mayoría morenista y sus aliados rechazaron la propuesta.

Durante su intervención, Pech lamentó la negativa y subrayó que el problema del acceso a playas en Tulum “es grave y requiere atención inmediata”.

“El objetivo no es criticar a Tulum ni a su presidente municipal, sino apoyar al ayuntamiento con herramientas para encontrar una solución. Negar la realidad solo agrava el problema”, afirmó.

El legislador recordó que el artículo 8 de la Ley de Bienes Nacionales establece que el acceso a las playas y a la zona federal marítimo-terrestre no puede ser restringido ni condicionado, por lo que llamó a las autoridades a garantizar el derecho de los ciudadanos a disfrutar del litoral.

El exhorto rechazado planteaba que el Ayuntamiento, en coordinación con autoridades federales, reabra los accesos históricos a las playas del municipio.

Por su parte, el diputado Saulo Aguilar Bernés, a nombre de la bancada de Morena, aseguró que las playas son de acceso libre por ley, y acusó a Pech de politizar el tema.

Este jueves se prevé la llegada a Quintana Roo de la titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez, quien sostendrá reuniones con autoridades estatales, municipales y empresarios para abordar el tema del acceso público a las playas y el rescate turístico de Tulum.