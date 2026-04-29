Trump suaviza tono con Reino Unido durante visita de Carlos III

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país “no tiene amigos más cercanos que los británicos” al recibir en la Casa Blanca al rey Carlos III, en medio de tensiones bilaterales por el conflicto en Medio Oriente.

Durante el acto oficial, el mandatario estadounidense destacó la relación histórica entre ambas naciones, al señalar que, desde la independencia, los estadounidenses han mantenido una cercanía constante con el Reino Unido. Incluso retomó la idea de la “relación especial”, popularizada por Winston Churchill, y expresó su deseo de que esta alianza se mantenga.

El encuentro incluyó una reunión privada en el Despacho Oval, tras la cual Trump calificó al monarca como “una persona fantástica”. En tono más relajado, el presidente recordó que su madre admiraba a la familia real británica y bromeó sobre la duración de su propio matrimonio frente al de sus padres.

La visita ocurre en un contexto complejo, luego de desacuerdos recientes por la postura británica ante el conflicto con Irán. Aun así, el tono del encuentro fue conciliador y buscó resaltar los lazos históricos entre ambos países.

Como parte de la jornada, Carlos III se dirigió al Congreso estadounidense, donde condenó la violencia política tras el reciente tiroteo ocurrido en un evento en Washington. El monarca advirtió que este tipo de actos buscan sembrar miedo y división, pero sostuvo que las democracias deben mantenerse unidas para enfrentarlos.

Asimismo, llamó a reforzar la cooperación internacional y señaló que la Organización del Tratado del Atlántico Norte debe adaptarse a los nuevos desafíos globales, en un contexto marcado por conflictos como los de Irán y Ucrania.

En paralelo, la Casa Blanca difundió una imagen del encuentro entre ambos líderes bajo el título “dos reyes”, lo que generó reacciones en redes sociales. Además, se anunció la emisión de una edición especial de pasaportes con la imagen del mandatario estadounidense.