Presidenta confirma que denuncias detonaron arresto del edil de Tequila, Jalisco

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la detención de Diego Rivera, presidente municipal de Tequila, Jalisco, fue resultado de múltiples denuncias ciudadanas por presuntas extorsiones e irregularidades, mismas que llegaron a la Fiscalía General de la República (FGR), al Gabinete de Seguridad e incluso a ella de manera directa.

En conferencia matutina, la mandataria subrayó que no se trató de una investigación dirigida de manera particular contra el exalcalde, sino de un proceso derivado del cúmulo de denuncias recibidas.

Sheinbaum señaló que, en el caso específico de Tequila, recibió quejas personales de empresarios y ciudadanos de la región que acusaban al presidente municipal de abusos y prácticas irregulares, lo que motivó el inicio de las investigaciones.

Recalcó que ningún partido político debe servir como protección para funcionarios que incurran en actos de corrupción o delitos, y sostuvo que este principio aplica también para Morena. Añadió que casos como el de Diego Rivera o el del exalcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, no deben afectar la credibilidad del movimiento.

La presidenta negó que Morena tuviera conocimiento previo de presuntos vínculos de Diego Rivera con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) cuando fue postulado como candidato, y afirmó que tampoco existían indicios de que fuera a cometer actos de corrupción al asumir el cargo.

Explicó que, antes de las candidaturas, Morena consulta a la FGR y a las fiscalías estatales para verificar si existen carpetas de investigación contra los aspirantes, y aseguró que en este caso no había antecedentes ni señalamientos formales en su contra.