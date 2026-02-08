Anuncian colonos bloqueo del puerto de Mahahual por incumplimiento de Royal Caribbean

Comparte esta Noticia

MAHAHUAL.- Vecinas y vecinos del fraccionamiento Nuevo Mahahual, ubicado en las inmediaciones del muelle de cruceros, advirtieron que bloquearán el acceso al puerto ante el incumplimiento de la naviera Royal Caribbean respecto a la rehabilitación de la zona habitacional.

La protesta fue convocada para el jueves 12 de febrero, con el objetivo de exigir a la empresa —actual propietaria del fraccionamiento— la presentación de un proyecto técnico formal de rehabilitación, compromiso que, aseguran, no ha sido cumplido.

De acuerdo con los colonos, durante varios meses han sostenido reuniones y entregado información a la naviera sobre el deterioro de la infraestructura básica del fraccionamiento, que incluye calles en mal estado, fallas en el drenaje, deficiencias en el alumbrado público, problemas en la red eléctrica y una planta de tratamiento que no funciona adecuadamente.

No obstante, denunciaron que hasta ahora no existe un plan concreto que establezca tiempos, responsables ni presupuesto para la rehabilitación integral del área.

Recordaron que Royal Caribbean informó públicamente que asumiría de manera directa los trabajos de rehabilitación del fraccionamiento; sin embargo, al no presentarse el proyecto comprometido, señalaron que no les queda otra alternativa que recurrir a la protesta pública.

“Exigimos a Royal Caribbean, al gobierno de Quintana Roo y al ayuntamiento de Othón P. Blanco acciones inmediatas, verificables y con plazos claros para la rehabilitación integral y la regularización del fraccionamiento”, expresaron los vecinos.

Finalmente, subrayaron que “el desarrollo turístico no puede construirse sobre el abandono de una comunidad”.