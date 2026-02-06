Salón de belleza en San Lázaro opera desde hace 30 años y cobra 200 pesos por servicio

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Por un costo aproximado de 200 pesos, legisladores, personal administrativo e incluso periodistas pueden cortarse el cabello o peinarse en el salón de belleza que opera desde hace más de 30 años al interior de la Cámara de Diputados.

Luego de la polémica generada en el Senado de la República tras difundirse imágenes de la senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juanita Guerra, mientras se pintaba el cabello en un espacio similar, la senadora de Movimiento Ciudadano, Amalia García, aclaró que estos servicios no son exclusivos de los legisladores y que cada usuario paga de manera directa por el trabajo que recibe.

En referencia al salón ubicado en San Lázaro, la legisladora emecista defendió su funcionamiento al señalar que diariamente acuden al recinto alrededor de cinco mil personas entre legisladores, asesores, personal administrativo y representantes de medios de comunicación.

“Aquí en la Cámara de Diputados hay, en promedio, unas cinco mil personas al día entre semana. Acuden legisladores, personal administrativo y muchas comunicadoras y comunicadores. Es un trabajo abierto, a la vista de todos, y es un trabajo honesto”, afirmó.

García subrayó que el servicio no representa ningún gasto para el Poder Legislativo, ya que cada usuario cubre el costo correspondiente. “No lo paga en absoluto el Congreso, cada quien paga. Esto existe desde hace más de 30 años”, explicó.

La senadora reconoció que es usuaria frecuente del salón desde hace varios años y detalló que el precio por un corte de cabello o peinado es de aproximadamente 200 pesos. Agregó que suele acudir al salón de la Cámara de Diputados y no al del Senado —el cual dijo no conocer— debido a que está satisfecha con el trabajo de los estilistas.

“Yo vengo porque quiero reconocer el trabajo de ellos, me gusta cómo cortan el pelo. Cuando vi las notas, decidí ratificar públicamente mi respaldo a Luisito y a su equipo”, concluyó.