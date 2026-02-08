Senado descarta segundo día de descanso en reforma laboral

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales avanza en el Senado, pero el debate sobre los días de descanso obligatorio ha generado inquietud entre trabajadores y organizaciones sindicales.

El senador de Morena, Óscar Cantón Zetina, aclaró que la iniciativa en discusión prioriza la reducción de horas de trabajo semanales, sin modificar el esquema constitucional vigente de un solo día de descanso obligatorio.

“Seguimos con lo que establece la Constitución: un día de descanso obligatorio. Lo fundamental de la reforma son las 40 horas de trabajo”, señaló el legislador, al afirmar que los trabajadores mantendrán el mismo salario con menos horas laboradas.

La propuesta del Gobierno Federal contempla una reducción gradual de la jornada laboral hasta llegar a las 40 horas semanales en 2030, sin establecer de manera expresa la obligación de otorgar dos días de descanso consecutivos.

Este punto ha generado críticas de colectivos laborales y especialistas en derecho del trabajo, quienes consideran que mantener un solo día de descanso contradice el espíritu de la reforma y limita el avance en el equilibrio entre la vida laboral y personal.

Movimiento Ciudadano advirtió que, sin un segundo día de descanso, las empresas podrían distribuir las 40 horas en seis días, lo que afectaría principalmente a trabajadores con largos tiempos de traslado.

El dictamen plantea una transición progresiva: en 2027 la jornada sería de 46 horas, reduciéndose dos horas por año hasta alcanzar las 40 en 2030, sin impacto en salarios ni prestaciones.

Además, incluye ajustes al régimen de horas extra y la creación de un registro electrónico obligatorio para vigilar el cumplimiento de la nueva jornada laboral.

Cantón defendió que la reforma busca flexibilidad para distintos sectores productivos y que la distribución de las horas podrá negociarse internamente, siempre que se respete el límite semanal.