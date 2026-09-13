Aparecen narcomantas contra Nivardo Mena, Raciel López y mando de Narcomenudeo en Quintana Roo

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LÁZARO CÁRDENAS.- Una serie de narcomantas con mensajes dirigidos al presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Josué Nivardo Mena Villanueva; al fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar, y al comandante de Narcomenudeo Josué Cárdenas fue localizada entre las madrugadas del viernes y sábado en diferentes puntos de Lázaro Cárdenas y Cancún.

Los primeros hallazgos fueron reportados durante la madrugada del viernes en las comunidades de Chiquilá, Solferino, Kantunilkín y San Pedro, pertenecientes al municipio de Lázaro Cárdenas.

Elementos de Seguridad Pública acudieron a los lugares señalados para retirar las mantas y posteriormente desplegaron operativos de vigilancia en las zonas donde fueron colocadas.

Un día después, durante la madrugada del sábado, habitantes de la Región 92 de Cancún reportaron la aparición de otro mensaje de características similares colocado en la vía pública.

En esta manta nuevamente se hizo referencia al alcalde de Lázaro Cárdenas y se lanzaron señalamientos sobre supuestos vínculos con integrantes de un grupo identificado como “Los Mayitos”.

Las acusaciones contenidas en estos mensajes son de origen desconocido y hasta el momento no han sido acreditadas por las autoridades, por lo que no pueden considerarse como hechos comprobados.

Tras el reporte ciudadano en Cancún, agentes de la Policía Municipal acudieron al lugar y retiraron la manta.

La aparición de los mensajes en diferentes localidades durante dos días consecutivos dio lugar al inicio de investigaciones para establecer quiénes participaron en su elaboración y colocación, así como determinar el origen de las amenazas.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas no ha emitido una postura oficial respecto a los mensajes dirigidos contra el presidente municipal.

Las autoridades mantienen las indagatorias sobre los hechos y no se ha informado de personas detenidas relacionadas con la colocación de las mantas.