Coparmex cuestiona alza al DNR ante caída de la ocupación hotelera en Quintana Roo

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CANCÚN.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Quintana Roo pidió al Congreso evaluar el impacto que tendría sobre la competitividad turística el incremento de 35.8 por ciento al Derecho de No Residente (DNR) propuesto en el Paquete Económico 2027, antes de aprobar el nuevo cobro a los visitantes extranjeros.

Jovita Portillo Navarro, presidenta de Coparmex Quintana Roo, señaló que la propuesta elevaría la cuota de 983 a mil 334.80 pesos por persona, en momentos en que la actividad turística del estado enfrenta una disminución en sus niveles de ocupación.

De acuerdo con las cifras expuestas por el organismo empresarial, la ocupación hotelera se ubicó en 45.8 por ciento durante septiembre de 2026, frente al 56.1 por ciento registrado en el mismo periodo de 2025.

El aumento también tendría un efecto acumulativo para quienes viajan en grupo. Una familia integrada por cuatro visitantes extranjeros pasaría de pagar 3 mil 932 pesos por concepto del DNR a 5 mil 339.20 pesos.

Ante este escenario, Portillo Navarro aclaró que los cuatro centros empresariales de Coparmex en Quintana Roo no plantean un rechazo automático al incremento, sino que demandan medir primero sus posibles consecuencias sobre la llegada de turistas.

“Desde los cuatro centros empresariales de Coparmex en Quintana Roo no estamos diciendo simplemente no, estamos proponiendo algo mucho más responsable: midamos, comparemos y después decidamos, porque en turismo competimos con el mundo y el visitante sí compara”, afirmó.

La dirigente empresarial sostuvo que el debate trasciende al sector hotelero, debido a que cualquier afectación a la actividad turística puede repercutir en restaurantes, transportistas, agencias de viajes, guías, comercios, prestadores de servicios y proveedores, además de las familias cuyos ingresos dependen directa o indirectamente del turismo.

Por ello, Coparmex insistió en que el Congreso debería analizar los efectos potenciales del nuevo cobro antes de tomar una decisión sobre su aprobación.

El organismo advirtió que, ante la competencia que enfrentan los destinos mexicanos con otros mercados internacionales, cada incremento en los costos asociados con viajar al país puede influir en las decisiones de los visitantes.

Portillo Navarro señaló que la postura empresarial no pretende cuestionar la necesidad de obtener ingresos públicos, sino determinar hasta qué punto pueden incrementarse los costos para los turistas extranjeros sin afectar la competitividad del país.

“Nuestra posición no parte de una oposición a la recaudación, parte de una pregunta fundamental: ¿Cuánto podemos incrementar el costo de llegada a México sin medir primero su efecto sobre nuestra competitividad turística?”, cuestionó.

Coparmex pidió así que el análisis legislativo del Paquete Económico 2027 considere no solamente la recaudación adicional que generaría el aumento del DNR, sino también sus posibles repercusiones sobre la llegada de visitantes, las empresas y los empleos vinculados con la principal actividad económica de Quintana Roo.