UIF ordena bloquear las cuentas bancarias del dueño de Miss Universo

CIUDAD DE MÉXICO.– La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó bloquear las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano y copropietario del certamen Miss Universo.

Rocha Cantú es señalado por presunta participación en una red de tráfico de combustible ilegal y de armas para grupos criminales.

El empresario es dueño del 50 por ciento de la marca Miss Universo y de un conglomerado que incluye casinos y hospitales y empresas de seguridad.

La FGR apuntó que desde el 29 de noviembre de 2024 se abrió la carpeta de investigación 928/2024 contra 13 personas “por delincuencia organizada, en relación con narcotráfico, huachicol y tráfico de armas”.

La FGR explicó que el caso es consecuencia de “una investigación realizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal”, a partir de la cual “se obtuvo información suficiente” para formalizar el proceso.

En dicha carpeta, agregó, “hace diez días” un juez federal “obsequió las órdenes de aprehensión en contra de 13 personas sobre las cuales, por razones evidentes, se debe mantener la secrecía”.

Sobre Rocha, la fiscalía afirmó que se están indagando las acusaciones realizadas en días recientes.

“En el caso específico de uno de los señalados, Raúl “R”, de quien ha habido informaciones públicas diversas, esta Fiscalía manifiesta que, en el procedimiento correspondiente, se están obteniendo datos fundamentales que le permitirán al Ministerio Público Federal (MPF), continuar y ahondar en esta investigación”, puntualizó.

La fiscalía aseguró que la situación jurídica de Rocha será informada “en cuanto los elementos de prueba se ratifiquen con toda certeza”.

“Conforme se vayan cumpliendo las órdenes de aprehensión pendientes y se lleven a cabo las audiencias públicas ante los jueces federales, la información podrá ser compartida con toda precisión”, concluyó.

