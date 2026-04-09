Apoyo a Cuba, la mejor tradición diplomática de México: Sheinbaum

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que su gobierno no tiene nada que ocultar respecto al apoyo brindado a Cuba, al tiempo que defendió esta política como parte de la tradición diplomática del país basada en la solidaridad entre naciones.

Durante un posicionamiento público, la mandataria subrayó que México continuará respaldando al pueblo cubano y aseguró sentirse orgullosa de esta postura, al considerarla congruente con los principios históricos de la política exterior mexicana.

Explicó que este tipo de apoyo no es un caso aislado, sino que forma parte de una línea de acción que también ha incluido cooperación con países como El Salvador y Honduras mediante programas sociales, así como ayuda a otras naciones ante desastres naturales o crisis políticas.

En ese contexto, recordó que México ha brindado asistencia en distintos momentos a países de América Latina y otras regiones, así como a comunidades afectadas por emergencias, lo que, dijo, refleja una vocación de fraternidad internacional.

Sobre el envío de petróleo a la isla, la titular del Ejecutivo indicó que la información será transparente y se hará pública, al señalar que este tipo de intercambios ha ocurrido desde administraciones anteriores.

Detalló que actualmente se analiza un esquema para continuar con el suministro de combustible por razones económicas, sin afectar el abasto nacional, y destacó que, además de este apoyo, México ha colaborado con Cuba en otros ámbitos.

Asimismo, reiteró que su gobierno mantiene como principio la defensa de la autodeterminación de los pueblos, en referencia a la relación bilateral con la isla.

Finalmente, rechazó versiones que apuntan a una supuesta reserva de información y sostuvo que su administración actúa conforme a sus propias normas de transparencia, por lo que cualquier dato relacionado puede hacerse público bajo los mecanismos correspondientes.