Tribunal electoral descarta que elección de ‘coordinadores’ de Morena sea acto anticipado de campaña

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que el proceso interno de Morena para designar a los coordinadores de los comités de defensa de la transformación no constituye un acto anticipado de campaña.

Con una votación de cinco magistrados a favor y uno en contra, el órgano jurisdiccional respaldó el proyecto presentado por Felipe Fuentes Barrera, el cual ratifica la decisión previa de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE de desechar la queja promovida por Movimiento Ciudadano.

De acuerdo con la resolución, no se encontraron elementos que acrediten la comisión de actos anticipados de campaña ni indicios de que dichas coordinaciones equivalgan a candidaturas futuras.

Durante la discusión, la magistrada Claudia Valle Aguilasocho sostuvo que la sesión del Consejo Nacional de Morena fue un acto de carácter interno, dirigido exclusivamente a militantes, en el que se abordaron designaciones partidistas sin aludir a postulaciones electorales.

En contraste, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón votó en contra y planteó la necesidad de que la autoridad electoral realizara una investigación más amplia y contextual sobre los hechos denunciados, con el fin de determinar si existió alguna vulneración al principio de equidad en la contienda.