Asesinan a policía ministerial en Cancún

CANCÚN.- La madrugada de este domingo 16 de noviembre fue asesinado un agente de la Policía Ministerial en Cancún. Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó el inicio de una investigación, no dio a conocer la identidad de la víctima.

“La FGE Quintana Roo informa el inicio de una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado en agravio de un masculino cuya identidad permanece reservada, hecho registrado durante la madrugada en el municipio de Benito Juárez”, señaló la institución en una publicación oficial.

De acuerdo con versiones preliminares, el agente —adscrito a la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo— habría sido atacado por sujetos armados cuando salía de un bar ubicado en las inmediaciones de la Plaza de Toros de Cancún, alrededor de las cuatro de la mañana.

Tras el asesinato, la FGE informó que, en coordinación con integrantes del Grupo Interinstitucional, se reforzaron las acciones de búsqueda e investigación para ubicar y detener a los responsables.