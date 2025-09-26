Mara Lezama acompaña a familias en arranque del registro del programa Vivienda para el Bienestar en Cancún

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa acompañó a las personas que acudieron hoy a la unidad deportiva “Toro” Valenzuela en el inicio del registro para acceder al programa Vivienda para el Bienestar del Conavi, del 25 de septiembre al 2 de octubre próximo.

“Gracias al apoyo de nuestra querida primera Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a través del programa Vivienda para el Bienestar más de 48 mil familias que han esperado por años la oportunidad de tener una casa podrán ver ese sueño cumplido”, expresó la Gobernadora en el lugar.

Acompañada del titular de la Sedetus, José Alberto Alonso Ovando, la gobernadora escuchó a las personas, entre ellas mujeres y hombres de la tercera edad, jefas y jefes de familia, así como jóvenes, y resolvió algunas dudas. Precisó que los registros son totalmente gratuitos, sin intermediarios.

Mara Lezama informó que se ha iniciado la construcción de mil 596 viviendas en los municipios de Benito Juárez, Tulum y Othón P. Blanco. “Ahora iniciamos el registro de solicitudes y con ello comienza una nueva esperanza para miles de familias de Quintana Roo”, precisó.

Al hacer un llamado a que acudan a registrarse para el programa correspondiente al Conavi, la gobernadora señaló que la mesa de registro estará abierta hasta el 2 de octubre, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, y cada familia podrá acudir de manera directa y sencilla.

“Con el respaldo del Gobierno de México y la visión transformadora de nuestra primera Presidenta, hoy construimos un mejor futuro para nuestro pueblo, porque tu bienestar y el de tu familia, ¡claro que nos importa!” expresó finalmente Mara Lezama.

Estuvieron en el registro Andrés Madrigal, encargado de zona norte de Conavi, y William Jiménez, encargado de zona norte de la Secretaría de Bienestar del gobierno federal.