Ariadna Montiel niega campañas anticipadas de aspirantes de Morena rumbo a elecciones de 2027

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CIUDAD DE MÉXICO.- Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, rechazó que los aspirantes de su partido a cargos de elección popular en 2027 estén incurriendo en actos anticipados de campaña y aseguró que las actividades que realizan se mantienen dentro de la legalidad.

“No hemos cometido ningún acto ilegal”, respondió al ser cuestionada sobre las actividades de distintos políticos de Morena que buscan posicionarse rumbo a las próximas elecciones.

La declaración ocurre en medio de cuestionamientos por los recorridos y movilizaciones de aspirantes en diferentes estados, así como después de que el senador Armando Ayala reconociera públicamente que llevaba 75 días “de campaña” en busca de la candidatura de Morena al Gobierno de Baja California.

Desde la sede del Instituto Nacional Electoral (INE), Montiel sostuvo que Morena es un partido activo y afirmó que las candidaturas serán definidas a partir del respaldo que tenga cada aspirante.

“Aquí va a ganar quien tenga la confianza y los votos, no quien grite más o quien haga más escaramuzas”, señaló.

La dirigente morenista aseguró que su partido recibe con optimismo el inicio del proceso electoral de 2027 y anticipó que mantendrá el trabajo territorial y el acercamiento con la ciudadanía.

Montiel acudió al INE para rendir protesta como representante de Morena ante el organismo electoral, donde también dirigió parte de su discurso contra los partidos de oposición.

Aseguró que los adversarios de Morena recurrirán a lo que calificó como “guerra sucia” debido a que, según afirmó, cuentan con menores preferencias electorales.

“Recurrirán a la guerra sucia, a la calumnia, fabricarán acusaciones e intentarán violentar las reglas”, sostuvo.

La dirigente también acusó al PRI y al PAN de haber utilizado al INE como parte de sus estrategias durante administraciones anteriores y afirmó que en el pasado el organismo avaló fraudes electorales.

Pese a estas críticas, Montiel expresó su confianza en que el Instituto conduzca correctamente las elecciones de 2027 y garantice el cumplimiento de la legislación electoral.

“Por nuestra parte, Morena actuará con convicción democrática, cumpliremos la ley y cuidaremos de que quienes aspiren a representarnos estén a la altura de la confianza ciudadana”, afirmó.

La dirigente aseguró además que Morena llega al proceso electoral con ventaja por el respaldo ciudadano que, dijo, conserva el movimiento de la Cuarta Transformación.

Montiel también vinculó las elecciones de 2027 con la defensa de la soberanía nacional y manifestó el respaldo de Morena a la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para impedir que personas con doble nacionalidad puedan ser candidatas a determinados cargos de elección popular.

La iniciativa deberá ser discutida y votada por el Congreso de la Unión durante el actual periodo de sesiones.