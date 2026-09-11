Firma Mara Lezama acuerdo con el Poder Judicial Federal para continuar la profesionalización de servidores públicos

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CANCÚN.- Quintana Roo se convirtió en el primer estado del país en concretar un Acuerdo de Entendimiento con el Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación, con el propósito de ampliar las opciones de capacitación y formación especializada para las y los servidores públicos.

El acuerdo fue firmado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa y el presidente del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación, Néstor Vargas Solano, con la participación de la magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, Eva Verónica de Gyvés Zárate, así como de representantes del Gobierno de Quintana Roo y de la Escuela Nacional de Formación Judicial.

La colaboración contempla la realización de cursos, talleres, seminarios, diplomados y conferencias, orientados a la profesionalización y actualización de los servidores públicos, particularmente ante los cambios derivados de la reforma judicial.

Durante la firma, Mara Lezama destacó que el objetivo central del convenio es que la capacitación se traduzca en una mejor atención a la ciudadanía. “El objetivo es el beneficio de la gente, del pueblo; es ofrecer un mejor servicio a través de esta profesionalización”, afirmó la Gobernadora.

Mara Lezama resaltó además que Quintana Roo es la primera entidad federativa en alcanzar este acuerdo con el Órgano de Administración Judicial, resultado de la voluntad y colaboración entre las instituciones participantes.

Precisó que la alianza busca construir instituciones fuertes, humanas y cercanas a las necesidades de las personas, objetivo de este gobierno humanista con corazón feminista, mediante el intercambio de conocimientos y herramientas para el desempeño del servicio público.